EdF ‍: Humilié 14-0 par la France, Gibraltar dévoile son nouvel objectif

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Après avoir concédé la plus grosse défaite de son histoire, 14-0 face à la France, Gibraltar est dans un état de désolation totale. Le match face aux Pays-Bas arrive avec un effectif qui a la tête sous l'eau après la tornade tricolore.

Ce mardi, Gibraltar recevra les Pays-Bas à Faro pour le dernier match éliminatoire d’un Euro que le territoire britannique ne disputera bien évidemment pas. Face aux Néerlandais, l’idée sera d’essayer de faire honneur aux couleurs d’un drapeau bafoué lors du match de samedi dernier contre la France. Les Bleus ont passé 14 buts à la sélection de Gibraltar, et malgré la différence évidente de niveau entre les deux sélections, cela a été très mal vu à l’extrême sud de l’Espagne. Car si l’idée n’est pas d’aller titiller les meilleures nations de football au monde, elle n’est pas non plus de se ridiculiser. Le sélectionneur Julio Ribas a décidé de ne pas se présenter à la conférence de presse d’après-match, ne se sentant visiblement pas capable d’affronter des questions auxquelles il n’avait de toute évidence pas les réponses.

Dans la même lignée, la presse locale confirme que l’ampleur du score a touché les joueurs de Gibraltar en plein coeur. Le Gibraltar Chronicle revient ainsi sur l’atmosphère qui règne actuellement au sein de la sélection, et elle « ressemble à celle d’une morgue ». « Les joueurs ont pleuré, c’était très calme, il n’y avait pas un mot, les têtes étaient lourdes et les joueurs étaient dévastés », a ainsi livré un membre de la délégation au journal local. Ce dernier tenait en tout cas absolument à faire savoir qu’il y avait un vrai sentiment de honte, et que cette défaite n’était pas prise à la légère au sein du groupe. La crainte de revivre un enfer ce mardi contre les Pays-Bas alors que plusieurs joueurs vont manquer sur blessure ou suspension, est réelle.

Pas plus de 6 buts face aux Pays-Bas !

Malgré la lourdeur de la défaite, Gibraltar voulait en tout cas croire en des lendemains meilleurs et ne souhaite pas balayer « 10 ans de progrès » d’un revers de manche sur un énorme score concédé. Contrairement à San Marin par exemple, un autre tout petit pays d’Europe, le territoire britannique n’a pas attendu des années avant de remporter un match international. Mais cette publicité ravageuse aux yeux du monde avec ce score de 14-0 pèse tout de même énormément sur la réputation de cette sélection et aussi sur l’avenir du sélectionneur qui est désormais remis en question. Un objectif secret aurait même été fixé, celui de ne pas encaisser plus de six buts face aux Pays-Bas, pour éviter d’atteindre le chiffre rond de 20 buts concédés en deux matchs. A l’aller à Feyenoord, Gibraltar avait surpris, ne s’inclinant que 3-0 malgré presque une période entière à 10 contre 11, une nouvelle fois.