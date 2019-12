EdF : Griezmann adulé en France et pas Benzema, il ne comprend pas

Dans : Equipe de France.

Même s’il n’a pas marqué, Karim Benzema a démontré lors du match choc face au FC Barcelone qu’il était le joueur offensif capable de porter son équipe du Real Madrid.

Une performance qui confirme ses très bonnes dispositions depuis le début de la saison, où il est également devenu un serial buteur. Malgré ce niveau affiché sur les dernières années, l’affaire de la « sextape de Valbuena » l’empêche aux yeux de Didier Deschamps de faire son retour en équipe de France. Un véritable gâchis pour Giovani Castaldi, qui ne comprend pas que Karim Benzema partage autant en France, malgré tout ce qu’il a montré, au Real comme à Lyon auparavant.

« Benzema est au sommet de son art. A son sujet, j’ai vraiment un goût d’inachevé quand je pense au joueur énorme que c’est et au traitement qu’il a reçu en France. Je trouve cela totalement injuste. Je suis retombé sur des vidéos de ses buts à l’Olympique Lyonnais, c’est quelqu’un qui a marqué la Ligue 1 donc je ne comprends pas qu’il y ait autant de contraste en France. Par exemple, Griezmann est parti à 14 ans, on ne l’a pas vu grandir et il est adoré. Benzema a fait des choses exceptionnelles à l’OL, il a porté le maillot de la France à une période compliquée collectivement pour l’Equipe de France. Il y a vraiment un goût d’inachevé. Néanmoins, il a 32 ans et il a fait une carrière exceptionnelle », a déploré le consultant de Yahoo, pour qui Karim Benzema devrait jouir d’un tout autre statut en France.