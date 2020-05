EdF : Honte à la France, Giroud mérite une statue !

Dans : Equipe de France.

Mercredi soir, Chelsea a officialisé la prolongation du contrat d’Olivier Giroud en dépit de sa saison délicate sous la houlette de Frank Lampard.

Avec 97 sélections, l’attaquant des Blues est également en passe de marquer l’histoire de l’Equipe de France. Son aventure sous le maillot bleu blanc rouge aura pourtant été semée d’embuches, de nombreux supporters des Bleus ne digérant pas l’absence de Karim Benzema et rejetant la faute sur un Olivier Giroud pourtant innocent. Via son compte Twitter, le chroniqueur Eric Naulleau a rendu un vibrant hommage à l’attaquant de la France, lequel mérite carrément… une statue selon lui. « Un joueur comme Olivier Giroud aurait sa statue en Allemagne, en Italie ou partout ailleurs dans le monde. Mais pas en France où les réseaux discutent sans fin les mérites du troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus. L’exception française ! » a indiqué Eric Naulleau, dont le tweet a provoqué de savoureuses réactions.

« Un joueur comme Benzema aurait sa place en équipe nationale partout ailleurs dans le monde sauf en France où le tribunal médiatique prévaut sur le juridique », « On parle d’un joueur qui n’est même pas le remplaçant du remplaçant à chelsea... même Thierry Henry n’a pas de reconnaissance en France. Alors un joueur du niveau de Giroud… » ou encore « Un très bon joueur ? Sans le comparer à Benzema on a Ben Yedder, Lacazette, Dembélé, Haller. Je pense qu'il a un très bon réseau surtout », les réactions se sont multipliées pour se moquer de ce tweet à l’égard d’Olivier Giroud. Malgré son titre de champion du monde et son statut de titulaire indiscutable aux yeux de Didier Deschamps, l’ancien attaquant de Chelsea et de Montpellier ne parviendra donc jamais à faire l’unanimité…