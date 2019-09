EdF : Macron s’est excusé pour la « gaffe scandaleuse » de l’hymne

Dans : Equipe de France, Foot Mondial, Info.

Samedi soir, c’est à une scène peu habituelle que les spectateurs du Stade de France et les téléspectateurs de M6 ont assisté. Et pour cause, c’est l’hymne d’Andorre qui a été diffusée à la place de l’hymne albanais lors du protocole. Une énorme boulette regrettée par Noël Le Graët et par Didier Deschamps après la rencontre, qui a évidemment fait grand bruit en Albanie. La preuve, le Premier Ministre Edi Rama a réagi sur son compte Twitter.

Sur les réseaux sociaux, il a notamment indiqué que le Président français Emmanuel Macron s’était excusé. « Le président Macron m'a présenté ses sincères excuses pour la gaffe scandaleuse de la Fédération française de Football avec notre hymne national. Le président français a considéré cette gaffe comme 'une erreur inacceptable' et a apprécié la réaction de nos joueurs » a indiqué le Premier Ministre de l’Albanie, lequel a visiblement apprécié la démarche du Président de la France après ce gros couac que l’on ne risque pas d’oublier au Stade de France.