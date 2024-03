EdF ‍: Hervé Renard sévèrement recadré après son dérapage

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Hervé Renard a dévoilé ses intentions de reprendre une sélection masculine afin de disputer la Coupe du monde 2026. Un gros dérapage au niveau de la communication avant les JO avec les filles selon Loïc Tanzi.

Sélectionneur de l’Equipe de France féminine, Hervé Renard s’apprête à disputer les Jeux Olympiques pour la première fois de sa carrière. C’est clairement cette échéance qui a motivé l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire au moment d’accepter l’offre de la Fédération française de Football il y a un an. Mais dans l’esprit du vainqueur des CAN 2012 et 2016, tout est très clair, il quittera son poste de sélectionneur des Bleues après les JO. Hervé Renard a déjà fait part de sa décision à Philippe Diallo et à Jean-Michel Aulas, qui caressent toujours l’espoir de le faire changer d’avis. Mais en conférence de presse en début de semaine, Hervé Renard a confirmé ses envies d’ailleurs, affirmant notamment que « la Coupe du monde 2026 est dans un coin de (sa) tête » avec les hommes.

EdF : Fini l’enfer du foot féminin, Hervé Renard assume https://t.co/6UadoEOPAb — Foot01.com (@Foot01_com) March 28, 2024

Des propos qui ont heurté Loïc Tanzi, lequel a véritablement l’impression qu’Hervé Renard se soucie plus de la suite de sa carrière et de ses challenges à venir plutôt que des Jeux Olympiques avec l’Equipe de France féminine. « Il est honnête, jusque-là tout va bien, c’est super pour lui. Mais il a des joueuses derrière, imaginez Didier Deschamps avant l’Euro qui dit qu’il va faire l’Euro mais qu’ensuite, il aimerait bien aller dans un club italien. Ça ne se dit pas comme ça avant une grande compétition, même s’il le pense. Tu ne le dis pas ! Il n’a pas pris l’Equipe de France féminine pour son pays, il l’a fait pour son image ! Il faut arrêter et être sérieux, il est venu pour son image, pour avoir mieux ailleurs et rebondir » a commenté le journaliste de L’Equipe, pas fan de la communication d’Hervé Renard et qui regrette les propos tenus par l’entraîneur de l’Equipe de France féminine à seulement quelques semaines des Jeux Olympiques.