EdF ‍: Fini l’enfer du foot féminin, Hervé Renard assume

Par Eric Bethsy

Lié à la Fédération Française de Football jusqu’aux Jeux Olympiques cet été, Hervé Renard ne devrait pas prolonger. Le sélectionneur des Bleues a pour objectif de retrouver le football masculin avec le Mondial 2026 en ligne de mire.

Sauf revirement de situation, Hervé Renard vit ses derniers mois aux commandes de l’équipe de France féminine. Le sélectionneur des Bleues a déjà annoncé son départ en fin de contrat après les Jeux Olympiques de Paris cet été. De quoi lui valoir certaines critiques sur son implication. D’autant que l’ancien coach du LOSC assume sa volonté de retrouver le football masculin. « Il faut remettre les choses dans leur contexte, j'ai annoncé les choses à la FFF au mois de janvier, a rappelé le technicien. Et ça n'a pas changé grand-chose puisqu'on s'est qualifiés pour une finale de Ligue des Nations. »

💬 Hervé Renard sur son avenir « Dans un coin de ma tête il y a la Coupe du monde 2026, et j'espère que cela sera ma troisième Coupe du monde en tant qu'entraineur.» pic.twitter.com/h6aXSRwjBH — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 28, 2024

« Ma motivation est intacte, a rassuré Hervé Renard. Quand je suis venu dans le foot féminin, c'est pour relever ces challenges difficiles. Vous m'aviez promis l'enfer quand je suis arrivé, et on s'en sort très bien. S'en sortir encore mieux, ce serait glaner une médaille pour la France. La communication (sur son départ) a été faite par le président, Monsieur Diallo, le jour du tirage au sort des JO. Il fallait bien la faire à un moment donné, mais ça ne remet rien en question. »

Renard vise le Mondial 2026

« On est avec ce groupe depuis un an, on prend beaucoup de plaisir, on a hâte d'arriver à lundi (pour le début du stade). C'est un métier qui est difficile. Si je devais être bref, j'ai dans un coin de ma tête la Coupe du monde 2026 dans le football masculin, j'espère que ce sera ma troisième Coupe du monde en tant que sélectionneur pour représenter un pays peut-être différent, ou pas, à la tête d'une équipe masculine. Ce sont mes motivations personnelles », a reconnu le coach tricolore, sans totalement fermer la porte à une prolongation.