EdF ‍: Hervé Renard menace de prendre une décision retentissante

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Absente en équipe de France depuis deux ans et demi, Amandine Henry a été convoquée par Hervé Renard dans le cadre de la préparation pour la Coupe du monde. Le sélectionneur des Bleues ne lui assure toutefois pas une place dans les 23.

À un mois du début de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, Hervé Renard travaille avec son staff pour préparer au mieux cette grande échéance. L'ancien sélectionneur de l'Arabie saoudite a convoqué 26 joueuses mais ne va en amener que 23 avec lui au Mondial. Parmi les surprises de cette liste, la présence de l'ancienne capitaine des Bleues, Amandine Henry. L'ancienne joueuse de l'OL avait été mise au placard par Corine Diacre à cause de plusieurs désaccords. De retour à Clairefontaine, Henry est cependant également concernée par la possibilité de quitter le groupe. Hervé Renard a mis en garde la femme aux 93 sélections en équipe de France.

Trois joueuses vont partir, Henry n'est pas exempté

« Je l'ai taquiné en lui disant bienvenue. Elle va retrouver un rôle de cadre, c'est important. C'est à elle de démontrer les qualités qu'elle a, ce qu'elle peut apporter à ce groupe mais ça s'applique à toutes les joueuses. On est 26, seulement 23 feront partie de la liste. Ça laisse une petite marge d'incertitude. Il ne faut pas que cette incertitude crée du stress, simplement elle arrive parce qu’elle n'a pas pu être là au mois d’avril, à elle de montrer qu’elle peut s’imposer de par son expérience, de par son charisme, ainsi que ses qualités footballistiques. On fera tout avec le staff pour la mettre dans les meilleures conditions possibles. Le rôle du méchant sera d'éliminer trois joueuses de cette liste » a déclaré Hervé Renard en conférence de presse. Le sélectionneur français annoncera au plus tard le 10 juillet les trois joueuses qui ne disputeront pas cette neuvième édition de la Coupe du monde féminine. Malgré son statut de cadre, Amandine Henry doit se préparer à toute mauvaise éventualité, sachant sa forme aléatoire et ses dernières saisons plus compliquées.