EdF : Hervé Renard est fixé pour l'un de ses défis avec la France

Par Adrien Barbet

Sélectionneur de l'équipe de France féminine depuis le départ de Corine Diacre, Hervé Renard est bien décidé à redorer l'image des Bleues. Si la Coupe du monde se profile cet été, le staff français a également un autre objectif en tête.

Comme pour le football masculin, l'UEFA a pris la décision de rendre le football féminin plus attractif et vient donc de rendre officiel la Ligue des Nations, afin de limiter les rencontres amicales. Pour la première édition de cette compétition, la France se retrouve dans le groupe 2 du chapeau A, en compagnie de la Norvège, du Portugal et de l'Autriche. L'équipe de France fera son entrée dans ce tournoi lors du rassemblement de septembre. Hervé Renard porte très à cœur la Ligue des Nations puisqu'à l'instar de la Coupe du monde ou des jeux Olympiques, le technicien français en a fait un objectif pour la fédération. La phase de groupes commence le 20 septembre et se termine le 5 décembre tandis que la phase finale se tiendra du 21 au 28 février 2024.

La Ligue des Nations, un objectif déterminant pour l'Euro 2025

Comme pour les hommes, la Ligue des Nations féminine se déroule avec un système de promotion et de relégation. La France a donc l'occasion de remporter son premier trophée international puisqu'elle figure dans le chapeau A. Les deux finalistes seront directement qualifiés pour les JO de 2024 qui se déroulent à Paris. Si les Bleues sont d'ores et déjà qualifiées pour les prochains JO, il reste primordial de remporter ces matchs car les meilleures équipes seront têtes de séries lors des éliminatoires de l'Euro 2025 qui se jouera en Suisse. Ainsi, la France pourrait éviter un tirage compliqué pour le prochain championnat d'Europe des Nations. Hervé Renard est concentré sur le Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande qui arrive cet été mais garde en tête cette Ligue des Nations qui se présente comme une bouffée d'air pour l'équipe de France.