EdF : Griezmann se fait remettre en place par Suarez

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Si Antoine Griezmann a fait grincer quelques dents en France en expliquant qu’il se sentait parfois plus espagnol que français, notamment dans le mode de vie, il ne parviendra pas à convaincre Luis Suarez de son côté uruguayen. Depuis son arrivée en Espagne, l’attaquant tricolore a été influencé par ses coéquipiers sud-américains, et notamment une colonie uruguayenne à la Real Sociedad. Très proche de Diego Godin, le défenseur de l'Atlético Madrid et de la Céleste, Griezmann est toutefois loin d’être adopté, comme l’a fermement rappelé Luis Suarez histoire de chauffer le futur match de vendredi entre les deux équipes.

« Peu importe le nombre de fois où il affirme qu’il est à moitié Uruguayen, Antoine Griezmann est Français. Il ne sait pas ce que cela fait d’être Uruguayen. Il ignore totalement les efforts et les sacrifices que font les enfants d’Uruguay pour réussir dans le football avec une population aussi peu nombreuse », a expliqué Luis Suarez, qui peut d’autant plus se lâcher que Griezmann ne sera pas son coéquipier au Barça la saison prochaine, contrairement à ce qui avait été maintes fois annoncé avant le mercato.