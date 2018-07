EdF : Griezmann ne prend pas de gants et allume Courtois

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

L’équipe de France n’a peut-être pas pratiqué le plus beau des footballs ce mardi face à la Belgique, mais la victoire 1-0 obtenue au final permet aux Bleus d’être à un match de la victoire en Coupe du monde. Un revers très mal digéré en Belgique, où Thibault Courtois et Eden Hazard ont critiqué l’absence de fond de jeu et le comportement extrêmement défensif des Tricolores pendant cette rencontre mais aussi l’ensemble de la compétition. De quoi bien faire rire Antoine Griezmann, qui n’a pas manié la langue de bois en conférence de presse ce vendredi, taclant violemment le gardien des Diables Rouges, qui n’a pas toujours évolué dans une équipe portée vers l’attaque, ce dont il ne s’est jamais plaint jusqu’à présent.

« Thibaut Courtois, il a joué à l'Atlético. Il joue à Chelsea, il croit qu'il fait le jeu du Barça ? Si on est champion du monde en jouant moche. Je veux l'étoile et si je l'ai, je m'en fous », a fait savoir l’attaquant français, pour qui plus personne ne retient la manière quand le résultat est au bout. Le Portugal l’a bien prouvé en 2016….