EdF ‍: Griezmann l'annonce, il ne fera pas comme Zidane

Par Corentin Facy

Antoine Griezmann s’est publiquement exprimé pour la première fois sur sa retraite internationale. Le milieu offensif de l’Atlético de Madrid le jure, aucun retour en arrière n’est possible et sa décision est définitive.

Il y a tout juste un mois, Antoine Griezmann prenait tout le monde à contre pied en annonçant à la surprise générale la fin de son aventure avec l’Equipe de France. A 33 ans, le champion du monde 2018 a décidé de dire stop aux Bleus, une énorme surprise pour les supporters tricolores mais aussi pour Didier Deschamps, qui comptait sur lui dans l’optique de la Coupe du monde aux Etats-Unis dans un an et demi. Les spécialistes de l’Equipe de France se rappellent néanmoins que par le passé, certains joueurs ont déjà annoncé leur retraite avant de revenir sur leur décision, et l’exemple le plus emblématique est bien sûr celui de Zinedine Zidane.

Griezmann ne reviendra pas sur sa décision

Mais au micro de Canal+ après la victoire de l’Atlético de Madrid au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, « Grizou » a promis qu’en ce qui le concerne, aucun retour en arrière n’était au programme et que sa décision d’arrêter l’Equipe de France était définitive. « Je suis très fier et très surpris de tous les messages que j’ai reçu, que ce soit de supporters ou de personnes dans le milieu du foot. Je suis très heureux d’avoir reçu tous ces messages, je suis content d’avoir laissé une belle trace. Totalement fini ? Oui, complètement, je ne vais pas revenir en arrière. Ce n’était pas du tout un coup de tête, c’est une décision murement réfléchie » a commenté Antoine Griezmann au micro de Margot Dumont.

A moins d’une énorme surprise dans les mois à venir, il y a donc peu de chances de revoir le natif de Mâcon sous les couleurs de l’Equipe de France. Le n°7 des Colchoneros aura laissé une trace indélébile dans l’histoire du football français avec 137 sélections, 44 buts et 30 passes décisives sous le maillot bleu blanc rouge.