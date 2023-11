EdF ‍: Griezmann chouchou de Deschamps, les masques tombent

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Joueur cadre de l'équipe de France depuis de nombreuses années, Antoine Griezmann a souvent été présenté comme le chouchou de Didier Deschamps, sans que l'entraîneur ne confirme cette légende, avant de déclarer sa flamme à la star des Colchoneros.

Auteur d'un exercice grandiose en 2022/2023, Antoine Griezmann repart sur des bases similaires cette saison. Omniprésent avec l'Atletico Madrid, le Français est toujours autant important en équipe de France, où il a disputé les 82 derniers matchs des Bleus, toutes compétitions confondues. Certains entraîneurs ont un joueur qu'ils mettent immédiatement sur la feuille de match, c'est le cas de l'ancien Marseillais avec le Madrilène. Didier Deschamps accorde une confiance sans failli à Griezmann, lui qui est le dernier rescapé de la Coupe du monde 2014, première grande compétition de l'ère DD. À l'occasion d'un entretien pour Téléfoot, l'ancien milieu de terrain s'est longuement exprimé au sujet du joueur de 32 ans en le couvrant de louanges et en avouant enfin que ce dernier est bel et bien son chouchou en sélection.

Griezmann le chouchou de Deschamps, le moteur des Bleus

« Au cas où s'il ne le savait pas, tu es quand même un peu mon chouchou Antoine. Je sais ce que je lui dois et ce qu'il a fait sur le terrain pour cette équipe de France. Pour une équipe, c'est merveilleux de l'avoir. C'est un bel exemple. Il aurait pu, en 2018, être sacré Ballon d'Or. En toute sincérité, il n'a pas la reconnaissance qu'il mériterait » a confié le sélectionneur de l'équipe de France, particulièrement élogieux envers celui qu'il a désigné pour être vice-capitaine. Considéré comme le joueur le plus précieux et battant de nombreux records avec les Bleus, Griezmann s'impose comme indispensable aux yeux de son sélectionneur. « Il a aussi cette capacité de transmettre, de par ce qu'il est, ce qu'il représente. C'est un moteur. Personne n'est irremplaçable. Mais c'est de faire en sorte d'être indispensable et lui au fil des années, il fait en sorte de l'être » a ajouté l'ancien entraîneur de l'OM. Des compliments qui vont sûrement faire plaisir à Antoine Griezmann, avant une retrouvaille chaleureuse entre les deux pour le rassemblement de novembre à Clairefontaine.