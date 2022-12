EdF : Griezmann au niveau de Zidane et Platini, il l'affirme

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Auteur d’une énorme Coupe du Monde 2022 sous le maillot de l’équipe de France, Antoine Griezmann fait maintenant partie des plus grandes légendes du football tricolore, au même titre que Zinédine Zidane.

Tout va très vite dans le football. Il y a quelques semaines encore, avant le début du Mondial au Qatar quand Antoine Griezmann traînait sa peine à l'Atlético de Madrid, le joueur de 31 ans était considéré par certains comme le point faible des Bleus. Sa place dans le onze de départ a même été remise en cause par moments. Sauf que depuis le lancement de la Coupe du Monde, Grizi a répondu à tous ses détracteurs. Reculé à un poste de relayeur au milieu de terrain, l’ancien du Barça est moins décisif qu’en 2018 ou que lors de l’Euro 2016. Mais il est tout aussi important dans le système de jeu de Didier Deschamps. Partout sur le terrain, que ce soit pour défendre ou pour délivrer des caviars comme face à l’Angleterre en quart (2-1), le numéro 7 français continue de marquer l’histoire de l’équipe de France. Et selon Daniel Riolo, Griezmann fait désormais - au moins - jeu égal avec Michel Platini et Zinédine Zidane, les deux grandes légendes du foot tricolore.

Griezmann « peut aller à la table des deux autres »

🗣️ Daniel Riolo : "Griezmann est le taulier numéro 1. C'est un homme fort de l'histoire des Bleus" (...)#france #griezmann #mbappe pic.twitter.com/68Gk9lWQeW — After Foot La Revue 📚 (@AfterFoot_Revue) December 15, 2022

« Est-ce que Griezmann peut se mettre à la table de Zidane et Platini ? Et j'avais dit, sans parler du jeu : au minimum, quand tu fais champion du monde et que tu fais une autre demi-finale tout en ayant été meilleur joueur de l'Euro 2016 où tu es allé jusqu'en finale, ne serait-ce que pour le tampon que t'as mis sur l'équipe de France et ce que t'as fait avec le maillot bleu sur le dos, rien que pour ça, il peut être à la table des deux autres ! On ajoute en plus son importance dans le jeu, en 2018 et encore cette année. Oui, franchement, il éclaire le jeu des Bleus et il peut aller à la table des deux autres. Et ce n'est pas lui qui sert, hein ! Il n'est pas juste en bout de table en mangeant les restes, hein ? Il a les meilleurs bouts du poulet, il ne mange pas un vieux bout pourri à la fin, il a le droit à un bout de blanc », a lancé, dans l’After Foot, le journaliste de RMC, qui sait que Griezmann peut finir de grimper dans la hiérarchie en gagnant un deuxième Mondial de suite, ce qui n’est plus arrivé à un même pays depuis les années 1960…