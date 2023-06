EdF ‍: Griezmann agressé, Mateu Lahoz complice

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Victime d’un geste dangereux lors du match contre la Grèce (1-0) lundi, Antoine Griezmann garde les traces de l’intervention de Konstantinos Mavropanos. En colère, la femme du milieu tricolore a ciblé l’arbitre Mateu Lahoz sur le réseau social Instagram.

Malgré la victoire dans ce match des éliminatoires de l’Euro 2024, Didier Deschamps ne parvenait pas à oublier certains faits de jeu au coup de sifflet final. Au micro de TF1, le sélectionneur de l’équipe de France se plaignait des décisions de l’arbitre Mateu Lahoz qui, pour le dernier match de sa carrière, aurait pu accorder davantage de penalties aux Bleus face à la Grèce.

Mateu Lahoz critiqué

« Des décisions arbitrales aléatoires ? Oui, le terme est gentil, réagissait le coach français. Comme vous le savez, c’était le dernier match de M. Lahoz, un personnage de l’arbitrage. J’ai comme l’impression que le VAR n’a pas voulu le déjuger, j’en ai vu des penalties sifflés pour beaucoup moins que ça… » Après les situations de la première période, il aura fallu attendre la 49e minute pour voir l’équipe de France obtenir un penalty.

Et pour cause, sur un centre de Theo Hernandez, Konstantinos Mavropanos a été l’auteur d’un geste très dangereux. Le défenseur grec a trouvé le moyen d’infliger un coup de pied au niveau de la tête d’Antoine Griezmann, en sang. Résultat, le milieu de l’Atlético Madrid a dû terminer la partie avec un gros bandage, avant de poser un point de suture à la tempe. Sur les photos relayées par sa femme Erika Choperena, on remarque aussi des marques sur le bras de l’international tricolore.

« Quelqu'un aura envie de me tuer mais mieux vaut ça plutôt que d'exploser, a écrit l’épouse d’Antoine Griezmann sur Instagram. Il y a des moments où vous ne voyez pas, des moments où vous ne voulez pas le voir et des moments où vous voyez ce qui n’existe pas. On ne voit pas tous la même chose (ils disent qu'on est humains, et je le pense) mais c'est pour ça qu'on avance, non ? On termine la saison là-dessus et on part en vacances. » Sans doute pas avec Mateu Lahoz, qui a seulement sorti un carton jaune sur cette action.