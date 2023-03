EdF : Griezmann a compris qui était le boss

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Désormais capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a assumé son nouveau statut lors de l'écrasante victoire (4-0) contre les Pays-Bas. Le joueur du PSG a également apaisé les tensions avec Antoine Griezmann en lui offrant une passe décisive.

Joueur international depuis 2014, Antoine Griezmann est comme l'a dit Kylian Mbappé, l'un des joueurs les plus importants de l'ère Didier Deschamps. L'attaquant de l'Atletico Madrid espérait obtenir le brassard de capitaine après la retraite internationale d'Hugo Lloris et celle de Raphaël Varane. Pourtant, le sélectionneur de l'équipe de France a préféré offrir ce titre honorifique à Kylian Mbappé, le leader offensif des Bleus. Ce qui a profondément déçu Antoine Griezmann. Si les deux attaquants français ont eu une discussion pour régler ce léger problème, Mbappé a également répondu sur le terrain en s'offrant un doublé ainsi qu'une passe décisive à destination de son vice-capitaine. Une situation et une réponse appréciées par Bixente Lizarazu.

Mbappé pardonné grâce à sa passe décisive pour Griezmann

« Il a été très malin en conférence de presse par rapport à Antoine Griezmann. Puis sa passe décisive pour ce même Antoine Griezmann. Il suffisait de ce geste pour que tout se calme. Il n’y a pas eu d’influence sur son jeu puisqu’il a été aussi bon qu’à l’accoutumée. Je pense que Didier Deschamps a fait le bon choix. Il emmène ses coéquipiers » a déclaré le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot concernant le choix de Deschamps d'élire Mbappé, nouveau capitaine de la France. Les tensions semblent être apaisées et Antoine Griezmann a accepté d'être numéro deux dans la hiérarchie. Le natif de Mâcon reste un joueur important de l'équipe de France puisqu'il est le troisième meilleur buteur (43 buts) et le meilleur passeur (28 passes décisives) de l'histoire de la sélection. Le duo des Bleus est prêt à tout casser en vue de l'Euro 2024.