EdF : Giroud ose s'attaquer à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Auteur d’une belle Coupe du Monde 2022 sous le maillot de l’équipe de France, Olivier Giroud a toutefois encore du mal à digérer sa sortie prématurée en finale lors de la défaite contre l’Argentine…

Comme en 2018, quand il avait été champion du monde sans marquer le moindre but, le Mondial 2022 d’Olivier Giroud est ambivalent. D’un côté, l’attaquant de 36 ans a vécu de très grands moments au Qatar en devenant le meilleur buteur de l’histoire des Bleus grâce à ses réalisations contre l’Australie, la Pologne et l’Angleterre. Mais d’un autre côté, le buteur du Milan AC garde un goût d'inachevé de cette Coupe du Monde. Tout cela à cause d’une finale décevante sur tous les points de vue. Déjà parce que la France a perdu son titre contre l’Argentine aux tirs au but, mais aussi parce que Giroud a été remplacé avant même la mi-temps par Didier Deschamps. Un choix tactique rarissime compris par Giroud, même si le Tricolore a eu du mal à digérer cet affront signé Didier Deschamps, surtout lors d’une finale de Coupe du Monde.

« J'étais déçu et surpris de sortir à ce moment de la finale »

« Jusqu’à la finale, c'était une très belle Coupe du Monde. J'étais déçu et surpris de sortir à ce moment de la finale, je pense comprendre que c'était tactique. Sortir en finale à la 40e, j'avais beaucoup de sentiments qui se mélangeaient à ce moment-là mais j'ai toujours été derrière mes coéquipiers. On est passés à autre chose, je suis passé à autre chose personnellement. Je suis de retour avec Milan, mais ça fait mal au coeur quand même. J'ai envie de prolonger avec le Milan, j'ai réussi à gagner le coeur des tifosis en rapportant le Scudetto. On est en discussion. Si je peux finir ma carrière au plus haut niveau ici, je le ferai. Je veux enchaîner les buts et gagner des trophées avec Milan. Pour l'équipe de France, je ne sais pas encore », a assuré, dans le Canal Football Club, Giroud, qui ne prévoit pas de prendre sa retraite internationale comme Lloris ou Mandanda.