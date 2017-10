EdF : Fekir oublié, Sonny Anderson fait la morale à Deschamps

Dans : Equipe de France, OL.

Pour les joueurs oubliés en équipe de France, il existe deux manières de répondre au sélectionneur Didier Deschamps. La première consiste à se plaindre dans la presse. Et l'autre concerne le terrain.

Contrairement à certains déçus comme Aymeric Laporte, Nabil Fekir a choisi cette dernière solution. Pas du tout abattu après sa non-convocation au dernier rassemblement, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a confirmé qu’il avait bien son mot à dire en sélection. Résultat, beaucoup d’observateurs s’adressent à Deschamps sur le cas Fekir. A l’image de Sonny Anderson, qui dénonce ouvertement une injustice.

« Pour moi, Nabil possède ce niveau-là, il n’y a aucun doute. Il mérite les Bleus, a estimé l’ancien buteur de l’OL dans le quotidien Le Parisien. Il ne peut pas ne pas être à la Coupe du monde avec son niveau du moment. Quand on a de grands joueurs comme ça et qu’ils évoluent en France, on doit les protéger au maximum. Et puis, à mon avis, il y a d’autres joueurs en France qui n’ont pas le niveau de Nabil et qui sont en équipe de France. » Florian Thauvin, Dimitri Payet et Moussa Sissoko peuvent se sentir concernés.