EdF : Evra, la légende qui manque aux Bleus selon Pogba

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Présent en conférence de presse ce dimanche, Paul Pogba a eu l’occasion de préciser sa pensée, alors qu’il expliquait la semaine dernière dans France Football que les Bleus manquaient d’un réel patron. Devant les journalistes présents à Istra, le milieu de terrain de Manchester United a expliqué qu’il manquait un joueur du caractère de Patrice Evra. Selon lui, l’ancien défenseur de l’OM est une véritable « légende » en Equipe de France. Chacun aura son avis sur la question…

« Il y a des patrons sur et en dehors du terrain. On avait un grand patron, une légende en équipe de France pour moi : Evra. C'était vraiment le patron sur et en dehors du terrain. C'est à lui que je pensais. Il manque peut-être un patron comme lui. Mais après, chacun sa personnalité. Je pense qu'il n'y pas de patron sur et en dehors du terrain comme l'était Evra. Mais bien sûr qu'il y a des patrons : Hugo (Lloris) en est un, Blaise (Matuidi), Steve (Mandanda) » a expliqué Paul Pogba, très proche de Patrice Evra durant l’Euro 2016. Reste que sportivement, personne ne regrette l’absence du défenseur de West Ham.