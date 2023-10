EdF ‍: Fekir abandonne un cadeau de 2018 pour la bonne cause

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Après les catastrophes naturelles en Libye et au Maroc, les actes de solidarité se sont multipliés dans le monde du foot. L'ancien lyonnais Nabil Fekir y a participé, apportant 42 500 euros grâce à une bague.

Les cadeaux symboliques ne pèsent rien face au cadeau de la vie. En 2018, Paul Pogba et Antoine Griezmann avait imité les sports américains en offrant une bague de champion aux joueurs français champions du monde. Chaque membre de l'Equipe de France victorieuse en Russie se voyait offrir une relique de 3 carats de diamant blanc avec les couleurs du drapeau français, son nom inscrit, son numéro et l'inscription World Cup Champions. Un beau souvenir pour la vie, commémorant le succès russe pour toujours.

Nabil Fekir met sa bague aux enchères

Présent dans les 23 Bleus à l'époque, Nabil Fekir a évidemment reçu le cadeau. Néanmoins, l'actualité récente lui a donné envie de s'en séparer au plus vite. L'ancien joueur de l'OL a répondu à l'appel du Youtubeur AmineMaTue, lequel organisait une vente aux enchères pour aider les victimes des catastrophes naturelles en Libye et au Maroc. Sensible à cette cause, Fekir a offert sa bague de champion du monde pour l'opération.

Bravo Adrien 🔥🔥 merci à @AmineMaTue merci à tous pour la participation et pour l’aide à la Libye et au Maroc @seedcharity_ 🧡 pic.twitter.com/JhFQMA2NXC — Nabil Fekir (@NabilFekir) October 6, 2023

Le bijou est finalement parti pour 42 500 euros lors d'une soirée organisée sur Twitch. Le combattant de MMA Cédric Doumbé était aussi participant, vendant ses gants dédicacés pour 4 000 euros. Au final, 106 862 euros ont été récoltés par AmineMaTue. Une belle initiative saluée par Nabil Fekir sur X. « Bravo Adrien ! Merci à AmineMaTue, merci à tous pour la participation et pour l’aide à la Libye et au Maroc @seedcharity », a t-il posté. De quoi montrer que tous les footballeurs n'étaient pas forcément déconnectés de la réalité, en Espagne ou ailleurs.