EdF : Enflammade, Mbappé Ballon d'Or devant Messi et Cristiano Ronaldo ?

Questionné sur les performances de Kylian Mbappé à la Coupe du Monde 2018, Alain Boghossian s'est lui aussi montré plus que dithyrambique.

On n'avait pas encore tout vu, et on est loin d'avoir tout vu avec Kylian Mbappé. Auteur d'un début de carrière très prometteur à Monaco puis au PSG, l'attaquant de 19 ans est une nouvelle fois en train de changer de dimension pendant le Mondial en Russie. Suite à son premier but contre le Pérou en phase de poules, le prodige du football français a plus ou moins qualifié son pays à lui tout seul samedi face à l'Argentine (4-3). Après avoir provoqué le penalty de Griezmann en début de match, le natif de Bondy a inscrit les deux derniers buts des Bleus, synonymes de qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Une performance louée par Alain Boghossian.

« Un match exceptionnel. C'était incroyable, les joueurs nous ont régalé. Les joueurs se sont surpassés individuellement et collectivement. Mbappé ? C'est un joueur exceptionnel, qui va encore nous surprendre. Il va briller, et il va falloir le surveiller de très près. Il pourrait être sacré Ballon d'Or dès l'an prochain, si la France va loin dans cette Coupe du Monde », a lancé, sur RTL, le champion du monde 98, qui estime donc que Mbappé peut succéder à Cristiano Ronaldo et Messi, tous les deux éliminés du Mondial dès les huitièmes de finale samedi, en 2018, s'il amène les Bleus sur le toit du monde. Pour imiter Zinédine Zidane, son idole...