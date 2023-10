EdF ‍: Ejecté du onze, Pavard craint un sale coup

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Longtemps intouchable dans l’esprit de Didier Deschamps, Benjamin Pavard n’a plus le même statut en équipe de France. Le défenseur polyvalent ne fait plus partie du onze de départ et n’est plus aussi serein à l’annonce des listes du sélectionneur tricolore.

Didier Deschamps n’est pas si conservateur. Au fil des années, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas hésité à intégrer de nouveaux internationaux, ni à changer les statuts de certains joueurs. Benjamin Pavard en est la parfaite illustration, lui qui a longtemps semblé intouchable aux yeux du technicien. Et ce malgré les critiques régulières sur ses performances. Mais le premier match du Mondial 2022 face à l’Australie (4-1) avait représenté un tournant.

Pavard inquiet pour sa place

Des tensions étaient apparues entre les deux hommes et le défenseur polyvalent avait perdu sa place de titulaire. A la demande de l’ancien Bavarois, Didier Deschamps a fini par accepter de le considérer comme un défenseur central, et non comme un latéral droit. Mais Benjamin Pavard s’est encore plus éloigné de l’équipe type. A tel point que la recrue estivale de l’Inter Milan n’est plus si sereine à chaque liste du sélectionneur. « Une forme d’appréhension au moment de la liste ? Je la regarde toujours », a avoué le Nerazzurro à La Voix du Nord.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Pavard (@benpavard21)

« Cette fois, j’avais un shooting pour un sponsor avec le club le jeudi. Je l’ai regardée dans ma voiture avec Marcus (Thuram), a-t-il raconté. C’est toujours un honneur, un plaisir de porter ce maillot, représenter ce pays. Je fais tout pour y être à chaque rassemblement, après c’est le coach qui décide. Pour le moment, ça se passe bien, il me prend. Mais je ne veux rien avoir à regretter. Au quotidien, je mets tous les ingrédients pour être le plus performant possible, en match aussi. C’est toujours un plaisir. » Benjamin Pavard réussit ses débuts en Italie. Mais la rude concurrence en charnière centrale menace sa place dans le groupe des Bleus.