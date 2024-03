EdF ‍: Dugarry et Deschamps à l’Euro, c'est la haine

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Cet été, Christophe Dugarry va faire son retour au poste de commentateur. Le consultant travaillera pour la chaîne M6 pendant l’Euro 2024. L’occasion pour lui de recroiser le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, avec qui les relations sont toujours aussi fraîches.

Christophe Dugarry a confirmé l’information. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le consultant a officialisé son retour sur M6. L’ancien international tricolore commentera les matchs de l’Euro diffusés par la chaîne. Du 14 juin au 14 juillet, le champion du monde 1998 sera donc en Allemagne, tout comme Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France qu’il critique régulièrement, et dont il réclame le départ avec insistance. Les deux hommes ont donc de grandes chances de se croiser.

Dans notre entretien, Christophe Dugarry a annoncé qu'il va commenter l'Euro 2024 et a évoqué sa relation avec Didier Deschamps, qu'il pourrait recroiser en Allemagne https://t.co/vWyUHkN0j1 pic.twitter.com/T85sbkjqec — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 15, 2024

« Certainement ! J'espère qu'il ne sera pas en tribunes comme moi, ce ne serait pas bon signe, a réagi Christophe Dugarry. Je ne me trouve pas dur avec lui, je fais mon job, je me pose seulement toujours des questions. Comme ces 70, 80 minutes de vide de la finale du dernier Mondial (défaite contre l'Argentine, 3-3, 4-2 tab) sur lesquelles il ne s'est jamais exprimé. J'attends toujours des réponses sur la préparation, notamment mentale, de ce match, sur ce qu'il a voulu proposer tactiquement, s'il y avait des joueurs malades comme on l'a dit. »

Dugarry raconte leurs retrouvailles

Le consultant aurait pu poser ces questions en août dernier, lorsqu’il a revu Didier Deschamps à l’occasion des 25 ans de France 98. Mais les deux anciens coéquipiers chez les Bleus n’ont pas fait la paix. Au contraire. « Non. Il n'y a pas eu de bonjour, pas de serrage de main, rien, a raconté celui qui partage ses opinions sur la radio RMC. Il n'y a plus de lien entre nous. » Alors que Robert Pirès était critiqué pour son manque de parti pris à l'antenne, Christophe Dugarry n’aura sans doute aucune pitié pour le sélectionneur français et ses joueurs.