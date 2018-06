EdF : Dugarry détruit Griezmann et veut une vidéo explicative

Dans : Equipe de France.

Antoine Griezmann devait s'y attendre, malgré son penalty, le fait qu'il soit remplacé en seconde période contre l'Australie a relancé les polémiques sur sa fameuse vidéo de jeudi, certains étant ulcérés du comportement de l'attaquant tricolore qui a profité du Mondial pour faire le buzz autour de sa situation personnelle. Et ce samedi, Christophe Dugarry a profité du match raté d'Antoine Griezmann pour lui faire payer l'addition.

« Il n’est pas bon. Je ne sais même pas où il a joué ? Je n’ai pas compris s’il était 1er, 2e ou 3e attaquant, en soutien de Dembélé. Je ne sais pas comment ont joué les trois de devant. Griezmann a été mauvais. Il n’a fait aucune différence sur une passe de génie comme il sait le faire d’habitude. Il n’a eu aucune occasion. Comme Mbappé et Dembélé. Six tirs cadrés, c’est très, très pauvre ! Il est notre meilleur joueur, notre star… Je suis désolé, il va peut-être nous faire une vidéo pour nous expliquer pourquoi il a aussi mal joué », a lancé avec ironie, sur BFM, un Christophe Dugarry, clairement agacé pour cette équipe de France et par Antoine Griezmann.