EdF ‍: Domenech met un carton jaune à Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Pour son premier match de 2024, l'équipe de France a été surclassée par l'Allemagne (0-2) à Lyon. Un match qui a mis en lumière plusieurs lacunes des Bleus, soulevées par Raymond Domenech qui a donné une leçon à Didier Deschamps.

Alors que les médias ne cessent de dire que l'équipe de France est favorite pour remporter l'Euro 2024, l'Allemagne a légèrement refroidi les ardeurs des Bleus avec cette victoire. Le retour de Toni Kroos a fait beaucoup de bien à l'équipe de Julian Nagelsmann, avec également un grand Florian Wirtz, buteur après seulement quelques secondes de jeu. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont eu du mal à se montrer dangereux offensivement. Dans un entretien au journal Le Progrès, Raymond Domenech a tiré les enseignements de ce match amical. L'ancien entraîneur de l'équipe de France a donné quelques conseils à Didier Deschamps pour qu'il rectifie le tir lors de la prochaine rencontre, face au Chili, le mardi 26 au Stade Vélodrome.

Domenech avertit Deschamps après le raté contre l'Allemagne

L'Equipe de France s'incline face à l'Allemagne dans ce premier match de 2024.



🔜 RDV mardi à Marseille contre le Chili 🇨🇱#FRAALL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/LEQurz2vQe — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2024

« Faut-il s’inquiéter de cette leçon ? C’est un avertissement. Les joueurs doivent comprendre qu’il leur faudra en faire plus, être plus solides, plus regroupés et plus collectifs. On a été mauvais dans le jeu long, pris dans beaucoup de courses de vitesse. Eux ont excellé dans le jeu en triangle en appui-remise. On a été incapable de les bousculer, d’aller les chercher, or ça, c’est du mental avant tout. Le public aussi, participe un peu à ça. Quand Mbappé prend le ballon, part en profondeur, on sent qu’il va se passer quelque chose, mais quand le bloc ne suit pas, ça retombe. Maintenant on sait où on en est et on sait ce qu’il reste à faire avant l’Euro. Si vous voulez avoir une chance, remettez-vous à votre niveau, reprenez les bases de ce qui a été fait avant, en groupe, en étant solidaires, déterminés, agressifs. Aujourd’hui, il a manqué tout ça. Il faudra montrer autre chose mardi contre le Chili » a analysé celui qui reste sur une expérience complètement ratée avec le FC Nantes. Raymond Domenech veut voir un autre visage de la France contre les Chiliens.