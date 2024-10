EdF ‍: Didier Deschamps se trouve un avocat improbable

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, Didier Deschamps est toujours sous contrat avec les Bleus jusqu’en 2026 mais est de plus en plus contesté par l’opinion publique. Un ancien de ses joueurs l’a défendu sur RMC.

L'Équipe de France a fait le travail dans ce rassemblement du mois d’octobre. Avec deux succès à l’extérieur contre Israël et la Belgique, mais cela n’a pas de quoi atténuer les critiques envers le jeu des Bleus. Didier Deschamps est critiqué par la plupart des observateurs du football français qui estiment qu’il est désormais temps que le sélectionneur depuis douze ans laisse sa place à quelqu’un d’autre. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC, un ancien joueur de Deschamps à Monaco et chez les Bleus, Patrice Evra, a tenu à défendre l’homme de 56 ans et estime qu’il est toujours l’homme de la situation malgré les performances parfois compliquées des joueurs tricolores. L’ancien latéral gauche a pris certains exemples pour illustrer ses propos mais croit toujours en la magie de son ancien entraîneur.

Evra prend la défense de Deschamps

💥 🇫🇷 Evra prend la défense de Didier Deschamps : "On est des enfants gâtés ! En France, le problème, c'est qu'on aime le changement ! Aujourd'hui, les personnes attendent de voir la France tout gagner."



🎧 ➡ https://t.co/RB38jwmVgQ pic.twitter.com/usKAXGNJY2 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 15, 2024

Patrice Evra a fait son choix et souhaite voir Deschamps continuer avec les Bleus : «On est des enfants gâtés. J’aime la longévité, et en France le problème c’est qu’on aime le changement. En Angleterre, Southgate s’est fait assassiner, il les a emmenés deux fois en finale. Didier, il gagne une Coupe du Monde, il va en finale et aujourd’hui on s’attend à ce que la France gagne toutes les compétitions. L’entraîneur le plus lynché, c’était Aimé Jacquet et au final c’est lui qui te fait gagner en 1998. Ce n’est pas pour manquer de respect aux joueurs qui sont dans l’équipe, mais parfois c’est compliqué. Contre la Belgique, Saliba n’a pas été bon en première mi-temps et a été énorme en deuxième. Aujourd’hui, certaines personnes ne vont voir que la première période, vont au lit ou au restaurant et ne vont pas voir ce qu’il a fait en deuxième. Si on ramène un autre entraîneur, il va peut-être ramener du beau jeu, mais s’il ne gagne pas, vous allez l’assassiner. On a un gros problème en France, on réagit au lieu d’agir», a-t-il affirmé. Un beau cadeau envoyé par Evra à Deschamps, lui qui souffle ses bougies ce mardi.