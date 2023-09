EdF ‍: Didier Deschamps donne le feu vert pour France-Algérie

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir sur la pelouse de Dortmund, l'équipe de France se déplace en Allemagne pour disputer une rencontre amicale. Didier Deschamps veut du sérieux de la part de ses hommes.

L'équipe de France veut finir son rassemblement du mois de septembre en beauté avec une victoire en Allemagne ce mardi soir. Surtout que la sélection allemande est au plus mal. Pour ce déplacement à Dortmund, Didier Deschamps devrait faire un peu tourner son équipe. Avant cette rencontre, le sélectionneur des doubles champions du monde a eu le temps de faire le point en conférence de presse sur certains sujets. Il a notamment pu revenir sur la possibilité de réorganiser une rencontre amicale entre la France et l'Algérie, chose qui ne s'est plus vue depuis 2001 et un fiasco terrible au Stade de France.

Deschamps et l'Algérie, aucun problème à signaler

De retour dans son ancien stade ! 🏟️ pic.twitter.com/Az6pVeQbIX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 12, 2023

Devant les médias, Didier Deschamps s'est en tout cas montré favorable à une autre tentative. « Ce n'est pas moi qui décide des matchs amicaux. S'il y a la possibilité de le faire, ça se fera, mais ce n'est pas de mon ressort. Je parle de beaucoup de choses avec Philippe Diallo, mais pas de cela aujourd'hui. Mais je n'aurai pas de souci sur le fait d'avoir à jouer ce match, bien au contraire », a notamment indiqué l'ancien entraîneur de l'AS Monaco ou encore de la Juve. A noter que de son côté, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a également montré son soutien à un nouveau France-Algérie afin de rapprocher les deux peuples, souvent opposés. Reste à savoir si les deux fédérations arriveront à se mettre d'accord ou si les conditions ne sont toujours pas réunies pour assurer le bon déroulement de cette possible rencontre.