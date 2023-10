EdF ‍: Didier Deschamps craque, Pavard sort le champagne

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps a annoncé jeudi sa liste de joueurs convoqués en Equipe de France pour les deux matchs du mois d’octobre. Jonathan Clauss a été appelé et c’est Benjamin Pavard qui va profiter du retour du latéral de l’OM.

Fautif sur l’égalisation de Brighton dans les ultimes minutes du match contre l’Olympique de Marseille jeudi soir, Jonathan Clauss fêtait quelques heures plus tôt son grand retour en Equipe de France. Auteur d’un bon début de saison dans une défense à quatre, le latéral offensif de l’OM revient donc chez les Bleus. Une décision de Didier Deschamps qui n’a pas condamné pour autant Jules Koundé et Benjamin Pavard, qui occupent ce poste en alternance depuis plus d’un an. Au contraire, le défenseur de l’Inter Milan peut se réjouir du retour de Jonathan Clauss.

Et pour cause, Didier Deschamps a reconnu qu’avec les bonnes performances de Jules Koundé à droite en Equipe de France et le come-back de Jonathan Clauss, Benjamin Pavard allait retrouver un poste plus axial chez les Bleus. Brillant en tant que défenseur central droit à l’Inter Milan, l’ex-joueur du Bayern Munich peut se réjouir : l’un de ses vœux de très longue date va enfin être exaucé avec la France.

Clauss de retour, Pavard réaxé par Deschamps

« Jules sait ce que j'attends de lui, affirme Deschamps. C'est vrai qu'il alterne moins ces derniers temps (au Barça) mais il occupe ce poste-là depuis un bon moment en équipe de France. C'est une possibilité que Benjamin Pavard évolue aussi dans l'axe. Mais dans mon esprit, même si ce n'est pas détaillé dans la liste, c'est Benjamin Pavard qui est réaxé. C'est celui qui a le plus de difficulté à ce poste de latéral. Il y joue de temps en temps mais fait désormais partie d'une défense à trois à l'Inter Milan » a avoué Didier Deschamps, qui s’ouvre peu à ce genre de confidences tactiques habituellement mais qui a été dans le détail de son choix en ce qui concerne Pavard, Clauss et Koundé. Reste que pour s’imposer en tant que défenseur central dans une défense à quatre, le joueur de l’Inter Milan aura fort à faire car il faudra déloger Upamecano, Konaté et Saliba, lesquels ont une longueur d’avance dans l’esprit de Didier Deschamps.