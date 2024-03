EdF ‍: Deux joueurs arrachent un ticket pour l’Euro

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Le match amical de l’Equipe de France contre le Chili ne restera pas dans les annales du football français mais a toutefois permis à Didier Deschamps de conforter quelques idées avant la liste finale pour l’Euro.

Plusieurs joueurs avaient beaucoup à gagner ou à perdre mardi soir lors du match amical de l’Equipe de France contre le Chili au Vélodrome (3-2). William Saliba, Eduardo Camavinga ou encore Jonathan Clauss étaient particulièrement observés mais l’un a livré une prestation assez neutre tandis que les deux autres sont rapidement sortis blessés. Deux autres joueurs étaient scrutés par Didier Deschamps et son staff : Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani. Le milieu de terrain de l’AS Monaco et l’attaquant du Paris Saint-Germain ont passé le test avec succès. Et pour cause, ils ont tout simplement été les deux meilleurs joueurs de l’Equipe de France face aux coéquipiers d’Alexis Sanchez mardi avec un 7/10 obtenu dans les colonnes de L’Equipe.

Fofana et Kolo Muani ont marqué des points

« Une première période de haut vol. Au-delà de son but égalisateur (19e), il fut l'un des rares Français à mettre de l'intensité et à se projeter avec énergie et précision. Il est également au départ du deuxième but français et à l'avant-dernière passe. Un peu moins en vue après la pause, le Monégasque a tout de même conservé une activité minimale précieuse » écrit le quotidien national au sujet de Youssouf Fofana. Déjà très bon lors du dernier rassemblement, le milieu de l’ASM confirme sa montée en puissance et s’impose doucement comme le quatrième milieu de terrain dans la hiérarchie de Didier Deschamps, derrière les trois titulaires Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann.

Dans le secteur offensif, Randal Kolo Muani jouait gros lui aussi. Son temps de jeu réduit avec le PSG ne lui permet pas de jouir d’une grande confiance, ni même d’une grande crédibilité. Mais son excellente performance contre le Chili va lui permettre -sauf surprise- de verrouiller sa place dans la liste finale pour l’Euro. « Il ne fallait donc pas se fier à son premier quart d'heure, déficient sur à peu près tout. La suite, c'est un but (25e) et une passe décisive (72e), une abnégation à toute épreuve et une disponibilité sans faille. Positionné côté droit, il a montré qu'il s'agissait sans doute de la zone où il s'épanouissait le mieux, bien qu'il ne défende pas énormément » écrit L’Equipe au sujet d’un Randal Kolo Muani précieux à droite et qui semble désormais se mêler à la concurrence à ce poste dans le couloir, avec Kingsley Coman et Ousmane Dembélé. Une belle concurrence dont Didier Deschamps ne se plaindra pas et pour qui ce match France-Chili a donc permis d’avoir quelques réponses.