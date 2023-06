EdF ‍: Deschamps se venge après la conf spéciale Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Comme on pouvait s’y attendre, la conférence de presse de l’équipe de France a principalement tourné autour du cas Kylian Mbappé jeudi. Le sélectionneur Didier Deschamps a également eu droit aux questions sur la situation de son attaquant. Sans doute agacé, le technicien n’a pas pu s’empêcher de tacler les journalistes avant de quitter la salle.

Kylian Mbappé a bien tenté d’orienter les questions vers un autre sujet. Mais sans surprise, les journalistes présents lors de sa conférence de presse n’étaient pas vraiment intéressés par le match contre Gibraltar. Nos confrères souhaitaient évidemment en savoir plus sur son avenir après la lettre envoyée au Paris Saint-Germain. L’attaquant sous contrat jusqu’en 2024 a en effet confirmé à ses dirigeants qu’il n’activerait pas l’année optionnelle. Et qu’un départ libre l’an prochain était envisageable. Il était donc impossible d’éviter le sujet, y compris pour Didier Deschamps.

Deschamps agacé

Passé devant les médias juste après son capitaine jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France a surtout été interrogé sur le feuilleton de la semaine. « Il est toujours au centre de l'actualité de par ce qu'il fait sur le terrain, a réagi le technicien. Ce qu'il fait hors du terrain accapare un peu plus l'actualité ces derniers temps mais ça n'a pas d'impact sur lui ni sur le groupe. Kylian prendra toujours beaucoup, beaucoup de place. (…) Même quand il n’y a pas d’actu vous parlez toujours de lui, c’est normal. » A en croire Didier Deschamps, cette exposition médiatique de Kylian Mbappé ne dérange pas ses coéquipiers.

😅 Quand Didier Deschamps chambre les journalistes sur leur (mé)connaissance de l'équipe de Gibraltar. pic.twitter.com/dyGsxXAoky — RMC Sport (@RMCsport) June 15, 2023

En revanche, toutes ces questions sur le Parisien ont quand même agacé le sélectionneur des Bleus. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille, à la veille du match des éliminatoires de l’Euro 2024 contre Gibraltar, aurait aimé aborder cette rencontre. D’où la pique envoyée aux journalistes. « Est-ce que vous connaissez l'équipe de Gibraltar ? Vous pouvez me citer cinq joueurs ? Non ? D'accord. Demain (vendredi) ? C'est facile ! Sur la feuille de match, là tu es sûre de les connaître. On ne révise pas avant ? », a faussement demandé Didier Deschamps, sans doute pour se venger de ses interlocuteurs souvent prêts à le critiquer.