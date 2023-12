EdF ‍: Deschamps reçoit un avertissement XXL pour l'Euro 2024

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France connait désormais ses adversaires pour l'Euro 2024 en Allemagne. Les Bleus seront avec l'Autriche, les Pays-Bas et le vainqueur du Barrage A.

Les Bleus de Didier Deschamps auront à coeur d'aller rafler l'Euro 2024 en Allemagne l'été prochain. Le sélectionneur de l'équipe de France peut bénéficier d'une génération de joueurs assez impressionnante et ne prévoit pas de baisser le pied. Surtout que lors du dernier Euro, la France avait été éliminée dès les huitièmes de finale par la Suisse aux tirs au but, un exercice qui ne réussit pas aux Bleus. En Allemagne, les Tricolores auront un groupe assez relevé avec l'Autriche, les Pays-Bas et le vainqueur du Barrage A, qui pourrait bien finir par être la Pologne. Pour Luis Fernandez, si ce groupe est abordable pour la France, attention tout de même à rester humble.

Attention au crash pour la France

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Sur le plateau de BeIN Sports, le consultant a en effet lancé un avertissement aux Bleus avant la compétition en Allemagne. « Il faudra prendre en compte les Pays-Bas ! Cette équipe a toujours une ADN du football et surtout respecter les adversaires. Lors du dernier Euro, je vous rappelle qu'on est sorti contre la Suisse. Il faut rester humble et respecter tes adversaires, c'est tout », a notamment indiqué Luis Fernandez, qui sait que le niveau est très homogène en Europe et que l'équipe de France n'aura pas de matchs faciles lors de ce championnat d'Europe en Allemagne. Pour rappel, les doubles champions du monde défieront l'Autriche pour leur entrée en lice en juin prochain. Il ne reste que quelques mois aux Bleus pour se préparer et espérer être épargnés par les blessures, alors que la saison des clubs battra son plein encore quelques jours avant le début de la compétition.