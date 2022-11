EdF : Deschamps promet de grosses surprises, la Tunisie adore

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Après le succès contre le Danemark, la qualification en huitièmes et une probable première place assurée, Didier Deschamps est serein avant le match contre la Tunisie. Il y fera tourner son effectif, avec possiblement Steve Mandanda dans les cages.

Le luxe des très pressés. L'Equipe de France n'aura mis que deux matchs pour obtenir son ticket en huitièmes de finale cette année. Avec deux succès en autant de rencontres, elle devance le Danemark et la Tunisie de 5 points déjà. Même la première place du groupe semble assurée avec trois points d'avance et une bien meilleure différence de buts que l'Australie. Autant le dire, le dernier match de poules contre la Tunisie n'aura pas d'enjeu pour les troupes de Didier Deschamps. Le sélectionneur français va en profiter pour se mettre dans les meilleures dispositions avant la suite du tournoi.

Equipe B contre la Tunisie, Mandanda numéro 2 des gardiens

Comme il est souvent de coutume dans ces cas-là, Didier Deschamps va faire tourner son équipe pour ce rendez-vous face aux Aigles de Carthage. Deux buts pour cela : reposer les cadres de l'Equipe de France avant la phase finale et jauger les remplaçants. Deschamps a confié son plan à BeIN Sports juste après France-Danemark.

« Il y a un troisième match, on doit respecter la compétition, l’adversaire que l’on doit rencontrer et nos autres adversaires aussi parce qu’il y a une qualification en jeu. Mais notre objectif, c’est le huitième. Je ne vais pas prendre de risque. Ne me demandez pas ce soir combien, ni qui. Mais je ferai tourner parce qu’on a gagné ce mérite de pouvoir faire souffler des joueurs et en concerner d’autres sur ce match », a t-il lâché. Cela pourrait permettre au capitaine Hugo Lloris de souffler notamment. Tout profit pour Steve Mandanda. En effet, Deschamps a confirmé à la chaine sportive que le portier rennais était le numéro deux de la hiérarchie devant Alphonse Areola.