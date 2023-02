EdF : Le show Benzema à Liverpool, Di Meco enrage !

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Mardi, le Real Madrid a impressionné toute l'Europe en corrigeant Liverpool 5-2 à Anfield. Karim Benzema a encore été à la hauteur des évènements avec un superbe doublé. Une prestation de KB9 qui donne des regrets à Eric Di Meco concernant le Mondial au Qatar.

Mardi soir, le champion d'Europe en titre a rappelé à tout le monde pourquoi il avait triomphé en mai dernier. Bousculé par Liverpool et mené 2-0 après 14 minutes de jeu, le Real Madrid a brillamment réagi en offrant une démonstration 5-2 sur la mythique pelouse d'Anfield. A l'instar de son équipe, Karim Benzema a fait taire les critiques. Le Ballon d'Or 2022 a prouvé que la Ligue des champions était bien sa compétition. Benzema a planté un doublé aux Reds avec notamment un superbe deuxième but plein de sang-froid et de technique.

Di Meco regrette l'absence de ce Benzema au Qatar

Karim Benzema s'est bien relancé après plusieurs semaines difficiles. L'attaquant français a connu quelques pépins physiques et a du digérer la déception de son forfait au Qatar. Pour certains supporters de l'Equipe de France, les regrets étaient immenses après la soirée de mardi soir. Ils se disent aisément que les Bleus auraient pu être champions du monde face à l'Argentine avec Karim Benzema sur le terrain. C'est le cas d'Eric Di Meco sur RMC qui a fait le parallèle avec les cas d'Eric Cantona et David Ginola en 1996.

🗣 Eric Di Meco : "moi j'ai fait l'Euro 96 où Cantona et Ginola n'étaient pas là et on perd en demi-finale. Et ben moi j'aurais aimé les voir. Benzema c'est pareil. J'aurais aimé le voir plus avec Mbappé" pic.twitter.com/aItaxFQ9pd — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 22, 2023

« Moi j’ai fait l’Euro 96. Eric Cantona et David Ginola n’étaient pas là alors qu’ils étaient stratosphériques en Angleterre. Ils étaient tellement forts et pourtant ils n’étaient pas là. On perd en demi-finales aux tirs au but contre les Tchèques. Moi j’aurais aimé les voir. […] L’équipe de France (de 2022) avait le potentiel pour aller au moins en finale. Il y a le regret de ne pas avoir souvent vu ensemble Benzema avec Mbappé, Dembélé, Coman, Griezmann… Ce sont de tels talents… Le problème de Karim a été extra-sportif, ce n’est pas le sportif qui l’a écarté de l’équipe de France. C’est pour ça que j’ai des regrets », a t-il indiqué dans le Super Moscato Show. Une déception qui s'inscrit dans le fil rouge de la carrière de Benzema. Comment un joueur aussi talentueux au Real Madrid et en Ligue des champions, n'a t-il pu avoir une meilleure carrière et un plus beau palmarès en Equipe de France ?