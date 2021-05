EdF : Deschamps prévient Benzema, il n’y aura pas de miracle

Dans : Equipe de France.

Privé d’équipe de France depuis octobre 2015, Karim Benzema ne se fait aucune illusion et peut déjà réserver ses vacances pour cet été.

L’équipe de France, vice-championne d’Europe et championne du monde sans lui, continuera ses aventures sans l’attaquant vedette du Real Madrid, et l’un des meilleurs au monde à son poste. Mais depuis l’affaire de la « sextape de Valbuena », le sélectionneur national a décidé de se passer de l’ancien lyonnais, et c’est irréversible. A quelques jours de l’annonce de la liste des 26 pour l’Euro 2021, Didier Deschamps n’a laissé aucun espoir aux fameuses surprises toujours possibles dans ce genre d’exercice. Raymond Domenech en était un spécialiste, mais ce n’est pas vraiment le genre du champion du monde 1998 de faire des cadeaux. Dans un entretien au magazine allemand Kicker, il a prévenu tout le monde qu’il ne fallait pas s’attendre à des coups de théâtre avec sa liste.

« Je ne suis pas le Père Noël, je ne suis pas ici pour annoncer des surprises. Je la peaufine petit à petit, j'ai des joueurs qui, comme le Munichois Corentin Tolisso, sont toujours en convalescence, et je n'ai pas encore toutes les informations sur leur état. J'annoncerai ma liste de joueurs le 18 mai, mais il y aura aussi des matches après cela. J'aurai des joueurs qui participeront aux deux finales de Coupes d'Europe. Il faut espérer que tout se passera bien, car nous ne pouvons malheureusement pas éviter l’inattendu. La seule liste qui compte est celle que nous envoyons à l'UEFA le 1er juin à minuit », a balancé un Didier Deschamps qui ne laisse aucun espoir à ceux qui n’ont pas été convoqués dernièrement en équipe de France. Ce sera donc priorité au groupe déjà en place, et avec l’élargissement à 26 joueurs pour l’Euro, tout le monde devrait y trouver son compte.