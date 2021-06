Euro 2021 : Un stade comble, la France a une excuse

Dans : Equipe de France.

Auteur du but égalisateur pour la France contre la Hongrie, Antoine Griezmann a reconnu que le fait de jouer dans un stade comble avait perturbé les Bleus qui n'y étaient plus habitués.

Le stade de Budapest était plein à craquer et surchauffé au moment du coup d'envoi de la rencontre entre la Hongrie et les champions du monde. Antoine Griezmann a reconnu qu'après plus d'un an à jouer dans des stades vides les joueurs français avaient été perturbés. Mais le buteur français n'est pas inquiet. « Ça a été un match difficile avec le public. On avait perdu l'habitude d'un stade plein. On ne s'entendait pas. Le terrain était sec, il a fait chaud et lourd, mais ça, on le savait avant le début du match. On s'est fait prendre sur un contre et on n'a pas su mettre nos occasions au fond. On l'a payé cash. C'est l'Euro avec des grandes nations et de grands joueurs, même face à la Hongrie, c'est dur. Ça me rappelle la Coupe du monde où on a souffert pendant les poules. On savait que c'était pas un groupe facile. Il va falloir se reposer et se reprendre contre le Portugal. Mais je suis confiant. On a un groupe et un banc qui peut faire la différence. Il va falloir qu'on soit solides comme face à l'Allemagne. Sur le plan offensif, ce n'est que le quatrième match qu'on joue ensemble. Il faut que l'oncontinue à travailler, mais j'ai confiance. Je sais qu'on va y arriver », a confié, sur TF1 et BeInSports, Antoine Griezmann.