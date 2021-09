EdF : Deschamps out ! Valbuena sort sa pancarte

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Fin connaisseur de Didier Deschamps, Mathieu Valbuena n’a pas hésité à dire pourquoi le sélectionneur de l’équipe de France a perdu la main sur son groupe depuis l’Euro.

La France traverse une véritable crise, la première sous l’ère Deschamps. Depuis qu’il a repris l’équipe nationale en main en 2012, dans les pas de Laurent Blanc, le sélectionneur n’avait effectivement jamais traversé une telle tempête. Entre une Coupe du Monde 2014 correcte, un Euro 2016 réussi, malgré la défaite en finale contre le Portugal au Stade de France, et un Mondial 2018 parfait, rien ne semblait résister à DD. Sauf que depuis l’Euro 2021, la machine s’est clairement enrayée… Si la défaite contre la Suisse dès les huitièmes de finale avait déjà laissé transparaître un certain malaise au sein du groupe France, le triste match nul acquis contre la Bosnie en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 mercredi (1-1) a confirmé l’étendue des dégâts. Et pour Mathieu Valbuena, la France n’arrivera plus à inverser la tendance avec Deschamps sur son banc.

« Deschamps a tout simplement perdu les clés du camion »

« On avait fait beaucoup de débats avant l'Euro en disant qu'on avait une équipe fantastique, la meilleure au monde... Oui, sur le papier. J'avais dit qu'il fallait que ça joue ensemble, qu'il y ait une osmose entre eux. Sur le match de mercredi, on voit que rien n'a changé. Pour moi, la responsabilité, il le dit souvent lui-même et aime bien le dire : c'est Didier Deschamps. Je le connais de l'OM. Quand il y a de grosses personnalités, des ego - peut-être pas dans le mauvais sens - c'est difficile pour lui. Aujourd'hui, on voit les grandes difficultés qu'il a. Il y a toujours des problèmes, mais quand tout va bien, c'est caché. On n'en parle pas. Là, il n'y a pas les résultats. Après l'Euro, on n'a pas entendu Didier Deschamps parler football en expliquant ce qu'il s'est passé. Ce n'est pas une histoire de dix minutes contre la Suisse. On est tous passés par des désillusions, ce n'est pas le problème. Deschamps a tout simplement perdu les clés du camion », a estimé, sur RMC, l’ancien joueur de l’OM, qui avoue que Deschamps a du mal à gérer des joueurs comme Mbappé, Benzema ou Griezmann…