EdF ‍: Deschamps n'a aucun doute, il a son gars sûr

Par Guillaume Conte

Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé, la France ne manque pas de stars en attaque. Mais derrière, la relève est là et Mike Maignan est tout bonnement incroyable.

L’équipe de France continue son parcours parfait dans les éliminatoires de l’Euro 2024, avec deux succès acquis sans forcer face à Gibraltar et la Grèce. Des performances qui n’enthousiasment pas forcément les foules, notamment sur le jeu offensif très brouillon déployé. Mais cela n’a jamais été un gros problème pour Didier Deschamps, dont la priorité est la solidité défensive. Avec une charnière centrale impressionnante, le sélectionneur national est déjà rassuré. Mais que dire du niveau affiché par Mike Maignan maintenant qu’il est installé de manière pérenne en équipe de France ? Le gardien du Milan AC stoppe tout, à l’image du penalty contre les Pays-Bas ou de la tête sauvée à l’ultime seconde face à l’Irlande.

Maignan trop fort, toujours 0 but encaissé

Toujours aucun but encaissé pour l’ancien gardien du PSG et de Lille dans les matchs de compétition officielle chez les Bleus, et cela sidère un Didier Deschamps qui voit bien que la relève est assurée après la retraite d’Hugo Lloris. « Je n'avais pas de doute ou d'incertitude. Il y avait un relais à prendre, mais Mike en pleine possession de ses moyens, c'est du très haut niveau », a reconnu le sélectionneur national. Le tout avec la tête sur les épaules, puisque sa réussite récente lui a valu d’être courtisé par Chelsea. Mais Mike Maignan ne compte pas changer d’air cet été, et a refusé les approches des Blues pour se concentrer sur sa carrière sous le maillot du Milan AC. Des certitudes et une concentration maximale qui vont faire du gardien français un gros point fort des Bleus pour le prochain Euro s’il continue sur sa lancée.