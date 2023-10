EdF ‍: Deschamps le snobe, il crie presque au scandale

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ancien taulier de l’Equipe de France Espoirs, Lucas Tousart n’a jamais été appelé par Didier Deschamps chez les A. Et cela malgré une adaptation réussie à la Bundesliga après son départ de Lyon en 2020.

Transféré de l’Olympique Lyonnais au Hertha Berlin pour plus de 20 millions d’euros il y a trois ans, Lucas Tousart s’est imposé comme une valeur sure du championnat allemand au fil des années. Transféré à l’Union Berlin cet été, l’ancien joueur de Valenciennes réalise une belle carrière mais aimerait maintenant se faire une place… en Equipe de France. A son poste de milieu de terrain défensif ou relayeur, la concurrence est énorme avec des joueurs du calibre d’Aurélien Tchouaméni, Boubacar Kamara, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot ou encore Eduardo Camavinga. Malgré tout, Lucas Tousart croit en ses chances d’intégrer un jour l’Equipe de France. Dans une interview accordée à Kicker, il a évoqué cet objectif ambitieux, même s’il regrette que Didier Deschamps privilégie les joueurs disputant les grandes compétitions européennes plutôt que ceux qui brillent dans les clubs les plus modestes.

Lucas Tousart regrette les choix de Deschamps

A n’en pas douter, le sélectionneur national sera ravi de voir un joueur critiquer sa méthode de sélection. « J’ai fait toutes les équipes de jeunes. C’est pourquoi j’ai toujours eu pour objectif de jouer pour l’équipe nationale. Mais avec le Hertha, nous étions en bas de l’échelle. Et Didier Deschamps ne regarde presque que les joueurs qui sont sur la scène internationale. C’est pourquoi c’était plutôt difficile pour moi jusqu’ici » a lancé Lucas Tousart dans la presse allemande, qui pense que la participation de l'Union à la Ligue des Champions peut changer les choses. Mais à moins d’une énorme surprise, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais peut réserver ses vacances pour l’été prochain. Car on voit assez mal comment il pourrait intégrer les Bleus avant l’Euro, d’autant que d’autres joueurs non appelés en A tel par exemple que le phénomène parisien Warren Zaïre-Emery est en salle d’attente.