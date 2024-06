EdF ‍: Deschamps incendie Giroud, ça clashe chez les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'attaque française est en berne, et malgré son expérience et son statut, Olivier Giroud ne parvient pas à tirer son épingle du jeu. Pire, Didier Deschamps ne le sent pas du tout concerné.

Qualifiée sans forcer son talent pour les 1/8e de finale de l’Euro 2024, l’équipe de France va devoir hausser son niveau si elle veut aller loin dans cette compétition. La Belgique arrive ce lundi, et puis, en cas de succès, ce sera un programme encore plus musclé en quarts ou en demies, même s’il ne faut pas aller trop vite, l’exemple de la Suisse en 2021 étant criant. Néanmoins, il y a des détails qui inquiètent après une première phase timorée, avec un rendement offensif très compliqué, deux buts marqués sur pénalty et un contre son camp, et surtout une alchimie qui ne saute pas aux yeux.

Giroud en mode tournée d'adieu ?

Kylian Mbappé qui a été troublé par son nez cassé, Antoine Griezmann transparent et maladroit, Aurélien Tchouaméni effacé, Adrien Rabiot un peu perdu à gauche, Didier Deschamps ne trouve pour le moment pas la bonne carburation. Rien d’inquiétant car la défense française est toujours aussi solide, mais il faudra tout de même marquer des buts pour aller loin. Et pour le moment, impossible de compter sur un Olivier Giroud emprunté également. Maladroit contre l’Autriche, il entre en jeu dans le dernier quart d’heure à chaque match, mais ne parvient pas à trouver le rythme, ou le bon placement.

Il ne faut habituellement pas grand chose au meilleur buteur de l’histoire des Bleus pour se mettre en évidence, mais L’Equipe explique que le joueur qui quittera le Milan AC pour Los Angeles cet été n’a plus vraiment la flamme. C’est du moins ce que pense Didier Deschamps, qui l’a secoué à plusieurs reprises ces derniers jours à l’entrainement, estimant qu’il ne faisait pas le maximum pour gagner sa place. « Olivier Giroud est plus proche du jubilé sous les bravos que de la rage qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire de Bleus », explique même le quotidien sportif, pour résumer la pensée du sélectionneur national, pour qui Giroud ne tire pas le groupe vers le haut actuellement.

Le joueur, dans les médias ou auprès de son coach, se défend de tout laisser-aller et a même décidé de prolonger ses entraineurs sur le plan physique pour être prêt à répondre aux prochaines échéances. Etant donné le niveau affiché par Marcus Thuram et Randal Kolo-Muani, les Bleus en auront certainement besoin, sous peine d’avoir encore beaucoup de mal à faire trembler les filets.