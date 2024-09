EdF ‍: Deschamps et Griezmann fâchés à cause de Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Longtemps intouchable dans le onze de Didier Deschamps, Antoine Griezmann a perdu son statut en équipe de France. Le milieu polyvalent ne devrait pas débuter contre l’Italie ce vendredi. Pour le consultant Bixente Lizarazu, Kylian Mbappé est impliqué dans la fracture entre les deux hommes.

Avant le match de Ligue des Nations contre l’Italie ce vendredi soir, Antoine Griezmann ne figure pas dans la compo probable annoncée par divers médias. Le milieu offensif de l’équipe de France a perdu sa place pendant l’Euro 2024. Et le sélectionneur Didier Deschamps, qui l’a longtemps considéré comme son chouchou, ne semble pas parti pour le réintégrer dans son meilleur onze. De quoi provoquer pas mal de critiques, notamment de la part de Bixente Lizarazu qui s’interroge sur les raisons de ce choix.

L'équipe de France devrait affronter l'Italie ce vendredi au Parc des Princes (20h45) avec un trio Kolo Muani-Olise-Barcola derrière Mbappé. Antoine Griezmann devrait commencer sur le banc https://t.co/nuZVCbneJ5 pic.twitter.com/Dt0bu2iGjp — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 5, 2024

« Il faut comprendre où la fracture s'est créée et comment ce joueur, qui avait l'habitude de toujours régler tous les problèmes tactiques du sélectionneur, s'est perdu complètement en devenant presque transparent, a commenté le chroniqueur de L’Equipe. Griezmann est quelqu'un qui semble fonctionner beaucoup à l'affect. Son comportement le laisse paraître et il a besoin pour cela d'une relation forte avec son sélectionneur, comme il l'a toujours nourrie avec Deschamps dont il a été le chouchou, ou à l'Atlético avec Diego Simeone. »

Le brassard en cause

Mais pour le consultant de TF1, la promotion offerte à Kylian Mbappé a changé la donne. « Au sortir de la Coupe du monde, il avait déjà été très déçu de ne pas avoir le brassard de capitaine (donné à Kylian Mbappé), mais il avait semblé passer outre, a rappelé l’ancien latéral gauche. En étant remis en cause et placé sur le banc à l'Euro, à un moment où il aurait préféré enchaîner, puis en étant déclassé, il a peut-être eu l'impression d'être celui qui payait toujours la note alors que d'autres cadres étaient aussi en méforme, critiquables. »

« Il était sûrement plus facile de ne pas donner le brassard à Griezmann qu'à Mbappé. Il était sûrement plus facile de le sortir que d'autres, pour essayer de créer un déclic. Même si je suis sûr que les deux hommes vont échanger pour tenter de comprendre ce qui s'est passé et repartir du bon pied, il est possible que la confiance ne soit plus la même si Griezmann a trouvé la situation injuste, tant le lien était fort », a analysé Bixente Lizarazu, conscient que le joueur de l’Atlético Madrid n’a pas toujours été performant.