EdF ‍: Deschamps et Griezmann, ça sent très fort le divorce

Par Mehdi Lunay

Décevant en Equipe de France depuis plusieurs mois, Antoine Griezmann montre un autre visage avec l'Atlético Madrid. Une différence de niveau expliquée à sa façon par Griezmann. Deschamps appréciera modérément.

Antoine Griezmann est-il encore un joueur de top niveau malgré ses 33 ans ? Si on regarde uniquement les matchs de l'Equipe de France, on peut en douter. Grizou a été transparent lors du dernier Euro et ce ne fut guère mieux lors du dernier rassemblement en Ligue des Nations. Perdu sur le terrain, il n'a plus d'influence sur le jeu français. Par contre, l'analyse est bien différente si l'on s'en réfère à ses sorties sous le maillot de l'Atlético Madrid. Griezmann a été auteur de 3 buts et de 3 passes décisives depuis le début de saison. Véritable métronome de son club, Grizou n'a d'ailleurs pas raté ses débuts en Ligue des champions.

Simeone donne une leçon à Deschamps

En effet, jeudi soir, le Français a égalisé d'une belle volée face à Leipzig. Puis, en fin de match, il a déposé le ballon sur le crâne de Gimenez pour offrir le succès aux Colchoneros. Comment Antoine Griezmann peut-il montrer deux visages aussi opposés avec ses deux équipes de cœur ? L'intéressé a donné un début d'explication au micro de Canal+ après le match de C1. Difficile de ne pas voir un peu d'amertume envers Didier Deschamps dans ses paroles.

𝟏𝟖𝟒 del 𝟕. pic.twitter.com/4AxFIIwr5k — Atlético de Madrid (@Atleti) September 20, 2024

« Entre l’Atlético et l’Equipe de France, c’est complètement différent, ce n’est pas le même système de jeu. Après, je me sens bien dans les deux, mais ici (à l’Atlético), je sais ce que je dois faire. Je suis heureux de me lever tous les matins, pour venir ici, jouer pour ces coéquipiers, jouer pour ce club. […] Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas heureux en sélection », a t-il lâché. Après ses critiques sur le jeu « chiant » des Bleus en Allemagne, Antoine Griezmann prend à nouveau ses distances avec les choix de Didier Deschamps. Le prochain rassemblement des Bleus risque d'être chaud entre les deux hommes.