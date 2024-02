EdF ‍: Deschamps écoute l’OM, Clauss est en danger

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Non retenu en fin de mercato hivernal, Jonathan Clauss n’est pas épargné à l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria et l’entraîneur Gennaro Gattuso critiquent publiquement l’implication du latéral droit. Un traitement incompréhensible pour l’ancien Marseillais Eric Di Meco.

Considéré comme l’un des meilleurs Marseillais depuis le début de la saison, Jonathan Clauss s’est quand même retrouvé dans le viseur de ses supérieurs. Le président Pablo Longoria a entendu parler d’un intérêt du FC Barcelone pour son latéral droit. Une information erronée que le dirigeant n’a pas du tout appréciée. Quant à l’entraîneur Gennaro Gattuso, c’est le manque d’implication de l’international tricolore qui pose problème.

Di Meco remonté contre Longoria !

Jonathan Clauss n’est donc pas épargné à l’Olympique de Marseille. Un traitement incompréhensible et surtout injuste pour Eric Di Meco. « C’est dégueulasse, a lâché l’ancien Marseillais sur RMC. C’est dégueulasse ce qu’ils sont en train de faire à ce gamin, que ces histoires soient vraies ou pas. Si elles sont vraies, ça ne change rien. C’est contre-productif par rapport à l’image que tu envoies aux éventuels clubs qui le veulent. Donc t’es en train d’expliquer aux clubs que t’as un joueur qui est international mais pas sérieux… Tu te tires une balle dans le pied. »

💬 "C'est dégueulasse ce que l'OM est en train de faire à Clauss ! Didier Deschamps fait attention à ça, et là tu as le président de l'OM qui vient de flinguer un joueur auprès du sélectionneur."



« Là où je trouve que c’est dégueulasse, c’est qu’il y a un Monsieur qui s’appelle Didier Deschamps et qui écoute les conférences de presse de l’OM. Et là, le président dit à Deschamps que Jonathan Clauss n’est pas un bon mec, qu’il n’est pas sérieux et qu’il pense qu’à sa gueule, a poursuivi le consultant. Didier, il fait attention à ça. On n’arrête pas de le dire qu’il fait attention à la mentalité des mecs. Donc là, tu as un président de l’OM qui vient de flinguer un joueur aux yeux de Didier Deschamps. » Pas sûr que le sélectionneur des Bleus croie Pablo Longoria sur parole.