EdF : Deschamps dos au mur sur le cas Benzema, il en rêve

Karim Benzema toujours absent de la liste des Bleus, cela agace au plus haut point Johan Micoud, qui demande des comptes à Didier Deschamps.

Les buts d’Olivier Giroud, l’approche de l’Euro 2021, les matchs du Real Madrid, Karim Benzema fait l’actualité en permanence et le débat est toujours vif à son sujet. Ses qualités de joueur ne sont pas remises en cause, mais son exclusion de l’équipe de France depuis désormais six ans interpelle. Vice-champion d’Europe, champion du monde, Didier Deschamps est droit dans ses bottes et refuse de s’exprimer sur le sujet, ayant déjà fait comprendre que les propos tenus par le passé dans la presse espagnole par Karim Benzema avait définitivement acté son écartement définitif du groupe à ses yeux. Pas de quoi convaincre Johan Micoud. L’ancien meneur de jeu de Cannes, Bordeaux ou Brême a même décidé de franchir le pas sur La Chaine L’Equipe, acceptant d’aller une conférence de presse pour essayer d’avoir une réponse claire de « DD » au sujet de la non-sélection de KB9.

« Pourquoi Didier Deschamps n’en veut pas ? Du jour au lendemain, il n’en veut pas. Ce n’est pas que son problème, et ce n’est pas uniquement parce qu’il est champion du monde. Par rapport à ce qu’on voit de l’équipe de France, par rapport au joueur qu’est Karim Benzema, on sait que c’est un facilitateur de jeu offensif et c’est ce qu’il manque à l’équipe de France, mais on ne peut pas en parler. Deschamps est champion du monde, donc ça va, pas de problème. Il y en a qui en ont marre d’entendre cela, mais moi j’en ai marre qu’il ne réponde pas à cette question. Qu’il me dise un truc et puis on n’en parle plus. Si vous voulez, j’y vais à la prochaine conférence de presse et je lui pose la question. Et tant qu’il ne me répond pas, je la pose », a assuré l’ex-international français, qui risque de se voir répondre, comme beaucoup avant lui, que la question a déjà été débattue et qu’il n’était pas l’heure de remettre cela sur la table. Dans cette situation, tout le monde a en tout cas bien compris que le buteur du Real Madrid n’irait pas à l’Euro 2021, même si certains cherchent toujours à entendre Didier Deschamps dire clairement pourquoi.