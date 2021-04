EdF : Riolo lance le mouvement, Benzema doit appeler Deschamps

Dans : Equipe de France.

A l’apogée de son art au Real Madrid, Karim Benzema va, malheureusement pour les amoureux de foot, regarder l’Euro de son canapé.

Et pour cause, Didier Deschamps est un homme rancunier et il n’a toujours pas pardonné à Karim Benzema ses propos dans les colonnes de la presse espagnole il y a plusieurs années maintenant. En insinuant que Didier Deschamps avait « cédé à une partie raciste de la France », Karim Benzema a occasionné de graves problèmes personnels au sélectionneur des Bleus, dont la maison a été taguée. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a mis les pieds dans le plat en demandant sincèrement à Karim Benzema de téléphoner à Didier Deschamps afin de s’excuser dans l’espoir de le voir aux côtés de Griezmann, Mbappé, Dembélé et consorts à l’Euro avec l’Equipe de France.

« A chaque fois que Benzema est fort et en ce moment c’est chaque semaine, il y a toujours les mêmes personnes, ses fans et les journalistes, qui demandent pourquoi il n’est pas appelé en Equipe de France. Moi maintenant, je veux lancer l’opération « Karim, dis pardon à Deschamps, il va te rappeler ». C’est de lui que doit venir le premier pas, ce n’est quand même pas compliqué, c’est lui qui a fait la faute. Fais le premier pas en disant que tu n’aurais jamais du dire ça et que tu regrettes, plutôt que 1000 personnes fassent les étonnés à chaque liste de l’Equipe de France car il n’y est pas. Le seul truc novateur dans cette affaire, le seul nouveau discours qu’il peut y avoir, je l’initie. C'est de dire, Karim, tu as fauté en parlant mal de ton sélectionneur et en lui occasionnant des problèmes personnels, excuse toi. Dans le fond, Deschamps n’a rien contre toi alors excuse toi » a lancé Daniel Riolo, lequel rêve de voir Karim Benzema revenir chez les Bleus, comme la grande majorité des supporters de l’Equipe de France.