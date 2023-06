EdF ‍: Deschamps commet une erreur, la Grèce s’interroge

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Opposé à l’équipe de France ce lundi soir, en éliminatoires de l’Euro 2024, Gustavo Poyet s’étonne d’un choix de son homologue Didier Deschamps. Le sélectionneur de la Grèce ne comprend pas l’utilisation de Jules Koundé, son ancien joueur à Bordeaux.

Pour les Bleus, la Grèce ne sera pas un adversaire comme les autres. Le vainqueur de l’Euro 2004 est emmené par un sélectionneur qui connaît particulièrement bien l’équipe de France. Et pour cause, Gustavo Poyet suit attentivement le football tricolore, lui qui a porté le maillot de Grenoble, avant d’entraîner les Girondins de Bordeaux. Chez les Marine et Blanc, l’entraîneur uruguayen avait lancé les internationaux français Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé, dont le petit gabarit ne l’avait pas refroidi au moment de l’aligner dans l’axe.

« Au bout de deux entraînements, j'ai su qu'il allait être mon défenseur central, a raconté Gustavo Poyet au journal L’Equipe. Au-delà de sa puissance, sa vitesse, il dégageait une telle sérénité pour son âge : un mélange de grâce, de fougue, d'envie et d'audace. Il nous avait demandé de s'entraîner seul certains après-midi pour améliorer des aspects de son jeu. » La suite lui a donné raison puisque Jules Koundé s’est rapidement affirmé dans la charnière centrale de Bordeaux et du FC Séville.

Poyet n'aurait fait pas le même choix

Mais comme Xavi au FC Barcelone, Didier Deschamps préfère utiliser Jules Koundé sur le côté droit. Un choix étonnant pour Gustavo Poyet. « Du gâchis de l'utiliser au poste de latéral droit ? Je comprends que Didier ou Xavi l'utilisent à droite en fonction des problématiques qu'ils ont, a réagi le sélectionneur de la Grèce. Il est capable de jouer aux deux postes mais si je l'avais dans mon équipe, il jouerait tous les jours défenseur central. » Face aux Grecs ce lundi soir, le Blaugrana devrait bien évoluer à droite.