EdF : Des nounous à Clairefontaine, la France rattrape son retard

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Hervé Renard était présent en conférence de presse ce lundi afin d'en dire plus sur la marche à suivre concernant les Bleues pour ce rassemblement d'avril. Deux rencontres seront au programme face à la Colombie (le 7) et le Canada (le 11) et quelques nouveautés aussi.

L'équipe de France féminine sait que le temps presse avant le début de la Coupe du monde, qui aura lieu dans un peu plus de trois mois en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). Le nouveau sélectionneur des Bleues, Hervé Renard, va devoir très vite prendre la température, alors que les derniers mois ont été difficiles. Les récents départs de Noël Le Graët mais aussi de Corinne Diacre apporteront un vent d'air frais. Pour ce rassemblement, Hervé Renard a opéré à plusieurs changements. Wendie Renard a fait son retour, tout comme Eugénie Le Sommer et Amel Majri. D'ailleurs au sujet de la dernière citée, Hervé Renard veut faire les choses au mieux pour elle et son enfant.

Renard envoie un signal fort pour changer les mentalités

💬 Hervé Renard sur le retour d'Amel Majri : « C'est indispensable de donner une structure aux joueuses qui ont des enfants en bas âge. La France est un peu en retard, il faut franchir ce pas »#lequipeFOOT pic.twitter.com/R8qJhcIwIw — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 3, 2023

Amel Majri est récemment devenue maman, ce qui en a fait la première footballeuse internationale française à l'être. Pour ce rassemblement, la jeune femme de 30 ans est venue avec sa fille, récemment née. Et Hervé Renard trouve ça très bien, comme il l'a indiqué en conférence de presse. « Je pense que c'est indispensable de donner une structure aux joueuses avec des enfants en bas âge. Elle a une petite fille de neuf mois et je pense que c'est difficile pour une maman de laisser son enfant très jeune comme cela à la maison pour venir participer à un stage international même si c’est son métier. Certains pourront argumenter là-dessus. Aujourd’hui dans les plus grandes sélections mondiales il y a beaucoup de choses organisées pour les enfants donc la France est un peu en retard. Il faut franchir ce pas. Il faut arriver à ce qu’il y ait une structure spécialisée pour cela donc avec une nounou, avec un espace pour que les enfants puissent s’amuser, jouer entre eux. Et je ne pense pas que cela puisse nuire à quelque fonctionnement que ce soit dans un groupe. Et psychologiquement cela a une importance capitale. (...) Pour être bien dans sa tête et pour être performante, c’est important d’associer les deux donc c’est fait dans ce but-là, que tout le monde se sente bien avec des règles à respecter dans un cadre de vie. La porte vient d'être ouverte grâce à la Fédération française de football. (...) Peut-être, qui sait, un jour on se retrouvera avec quatre ou cinq bambins parmi nous », a notamment indiqué Hervé Renard, qui veut penser à l'équilibre et au bien-être des ses joueuses. En espérant que cela porte ses fruits lors des prochaines apparitions de l'équipe de France féminine.