EdF ‍: Dembélé, le bonnet d’âne des Bleus en danger

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Préservé contre les Pays-Bas, Ousmane Dembélé était titulaire face à l’Ecosse mardi à Lille (1-4). Malgré la nette victoire des Bleus, l’ailier droit du PSG ne s’est pas mis en valeur et a une nouvelle fois déçu.

Didier Deschamps a peut-être trouvé son latéral droit durant ce rassemblement du mois d’octobre en la personne de Jonathan Clauss, brillant contre les Pays-Bas, plus sobre mais pas moins solide face à l’Ecosse. Le casse-tête du sélectionneur de l'Equipe de France va maintenant être de trouver le bon complément au latéral marseillais au poste d’ailier droit. Sur les deux matchs de cette trêve internationale, c’est indiscutablement Kingsley Coman qui a marqué des points. Très actif contre les Néerlandais avec plusieurs bons débordements, il a réussi son entrée contre l’Ecosse au profit d’Ousmane Dembélé avec un but et une passe qui aurait pu être décisive si Marcus Thuram n’avait pas trouvé la barre transversale écossaise. Avant son entrée, Ousmane Dembélé a lui déçu pendant plus d’une heure. L’attaquant du PSG n’a apporté aucun danger, faisant trop souvent les mauvais choix et ratant quasiment de manière systématique ses passes, ses tirs ou ses centres. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Johan Micoud a évoqué le niveau inquiétant de « Dembouz », que ce soit en sélection ou en club avec Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

« Cela fait des mois voire des années que j’ai un gros doute sur Ousmane Dembélé. C’est le choix de Didier Deschamps, il aime bien les deux joueurs avec Kingsley Coman. Ce sont deux joueurs qui emmènent autre chose que des statistiques, le buteur de cette équipe c’est Kylian Mbappé. Au Barça, même s’il n’avait pas des stats énormes, il créait des choses, il faisait des différences. Depuis qu’il est au PSG, il ne créer pas grand-chose, il ne fait pas de statistiques. Il y a beaucoup de choses qu’il ne fait pas dans le sens du jeu. Je pense qu’il a perdu confiance, il n’est plus percutant dans ses dribbles, il a parfois des un contre un à jouer avec le Paris Saint-Germain, il n’y va pas. Cela devient inquiétant car s’il ne va plus jouer sur ses qualités, alors il ne sert plus à grand-chose » a regretté l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France, déçu par la prestation de l'attaquant du Paris Saint-Germain mardi soir à Lille face à la défense de l'Ecosse.

Dembélé, plus mauvais Français mardi contre l'Ecosse

Sans surprise, Ousmane Dembélé a été le joueur tricolore le moins bien noté de la soirée dans les colonnes du journal L’Equipe ce mercredi. Le quotidien national a attribué la note de 3/10 à l’ancien attaquant du FC Barcelone, dont la prestation offensive tranche avec celles de ses compères d’attaque Mbappé ou Griezmann. « Sa prestation représente une vraie déception. On attendait de lui des décalages, des différences en un contre un, de la créativité. Certes, il ressentait la semaine dernière une douleur à une cuisse, mais on n'a rien vu de tout ça. Il y a bien cette reprise en pivot pas cadrée (31e) ou ce judicieux décalage pour Mbappé (60e) mais c'est trop peu. Cette position intérieure (avec Clauss au large) n'a sans doute pas favorisé son expression »E regrette le journal L’Equipe, pour qui Ousmane Dembélé fait indiscutablement partie des grands perdants de ce rassemblement du mois d’octobre. L’ailier du PSG devra impérativement retrouver des couleurs s’il veut continuer à postuler à une place de titulaire chez les Bleus dans les mois à venir alors que l’Euro approche à grands pas.