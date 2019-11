EdF : Macron pousse pour le retour de Platini aux affaires

Dans : Equipe de France.

Durant la dernière décennie, Michel Platini a été l’un des principaux acteurs du football européen. Président de l'UEFA de 2007 à 2015, l’homme de 64 ans avait disparu des radars jusqu’à son récent retour.

Il faut dire que Michel Platini a été stoppé en pleine ascension. En lice pour devenir le président de la FIFA, le triple Ballon d’Or avait été interdit de toute activité liée au football en 2015, à cause d’un « paiement déloyal » de 1,83 million d'euros de Sepp Blatter en sa faveur. Plus suspendu depuis quelques semaines, l’ancien leader des Bleus veut reprendre du service le plus rapidement possible. En tout cas, Emmanuel Macron l’espère grandement.

« Cher Platoche, si vous étiez prêt, peut-être pas à rechausser les crampons, mais si vous étiez prêt à vous réengager pour le foot, le sport, notre pays, ça me ferait plaisir. Parce que je pense que, même en dehors des instances traditionnelles... On a un président qui fait un formidable travail, un sélectionneur qui nous a fait gagner une Coupe du Monde et qui nous en fera gagner d'autres ; avoir une figure comme vous qui puisse être plus impliqué dans l'éducation, dans ce que le foot apporte au sens large, ce serait formidable. Donc, bravo, merci et revenez, ça me ferait plaisir », a lancé, sur RTL, le président de la République, qui fera donc tout son possible pour revoir Platini dans le monde du ballon rond.