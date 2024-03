EdF ‍: Déçu, il supplie Deschamps pour une deuxième chance

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce jeudi, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour deux rencontres amicales face à l'Allemagne et au Chili. Malo Gusto aimerait bien faire partie de cette liste, surtout que ce sera la dernière avant l'Euro 2024.

L'équipe de France n'aura plus que deux rencontres amicales à disputer avant de commencer sa préparation pour l'Euro 2024 en Allemagne. Ce sera face à l'Allemagne le 23 mars puis le Chili le 26 mars. Didier Deschamps dévoilera sa liste ce jeudi et beaucoup de joueurs veulent y être. C'est le cas de Malo Gusto, qui avait profité des absences lors du dernier rassemblement pour avoir des minutes face aux Pays-Bas. Installé à Chelsea en l'absence de Reece James, l'ancien de l'OL a beaucoup d'ambitions pour sa fin de saison et espère jouer l'Euro 2024. Avant l'annonce des joueurs convoqués par Deschamps, il a en tout cas envoyé un message fort au sélectionneur.

Malo Gusto en veut plus

Lors de quelques mots échangés avec Le Parisien, Gusto a indiqué : « Cela ne sera pas une fin en soi si je ne suis pas appelé. Si je le suis, cela signifie que je travaille bien et que je montre des bonnes choses. Si je ne suis pas, c’est que je dois encore bosser. Je me dis que tout vient à point à qui sait attendre. Contre les Pays-Bas ? C’était une bonne première même s’il y a des choses que j’aurais dû mieux faire. Je pense que sur certains choix, je me suis peut-être un peu précipité dans l’émotion de la première. Je me rappelle notamment une situation défensive et offensive où j’aurais dû être plus dur et plus juste. Ce sont des détails que je vais devoir améliorer pour les prochaines fois ». La concurrence à droite en équipe de France étant légère, Malo Gusto a pas mal de raisons de penser qu'il pourra créer la surprise. A moins que Didier Deschamps ne décide d'innover. Mais à quelques mois de l'Euro, le sélectionneur devrait avant tout faire confiance aux joueurs qu'il connait.