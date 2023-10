EdF ‍: Clauss, Kanté ou Digne, Deschamps prépare des surprises

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce jeudi à 14h, Didier Deschamps dévoilera sa prochaine liste qui affrontera les Pays-Bas et l'Écosse. Quelques surprises pourraient être à noter de la part du sélectionneur tricolore.

Didier Deschamps aime pouvoir compter sur un groupe de joueurs qu'il connait bien. Le sélectionneur de l'équipe de France n'est pas trop du genre à faire de gros changements. Cependant, le champion du monde 98 doit faire face à des absences ces derniers mois. Et compte tenu des matchs importants qui arrivent, notamment face aux Pays-Bas le 13 octobre prochain, Deschamps pourrait bien être amené à faire appel à quelques surprises dans son groupe. Ces dernières heures, plusieurs informations laissant entendre des retours d'ampleur à Clairefontaine ont vu le jour, et le média 90min fait le point sur le sujet.

Deschamps, quelques nouveaux à prévoir ?

Le média précise que certains joueurs mériteraient certainement de faire leur retour dans le groupe. C'est le cas de Moussa Diaby et Lucas Digne, qui réalisent de très bons débuts de saison avec Aston Villa. Autre joueur à sortir du lot dans sa formation : Jonathan Clauss. Le latéral de l'OM pourrait dépanner sur le côté droit des Bleus, très friable depuis quelque temps. Concernant les petits nouveaux, Deschamps pourrait aussi faire appel à un certain Malo Gusto, parti à Chelsea et qui réalise de belles choses avec les Blues ou encore à Sacha Boey, valeur sûre de Galatasaray. Toujours au rayon des défenseurs, mais axiaux cette fois, Castello Lukeba et Mohamed Simakan, qui évoluent tous deux à Leipzig, ont une carte à jouer. Enfin, il sera intéressant de voir si Didier Deschamps osera ou non convoquer de nouveau N'Golo Kanté. Débarrassé de ses blessures, le milieu de terrain tricolore enchaine les matchs avec Al-Ittihad. Suffisant pour retrouver le groupe des Bleus ? A Didier Deschamps de trancher et d'envoyer ses messages. Si la première rencontre face aux Pays-Bas est déterminante dans les éliminatoires de l'Euro 2024, celle face à l'Ecosse quatre jours plus tard est un amical qui sera le moment idoine pour faire des tests.