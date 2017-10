EdF : Cinq matchs de L1 en carrière avec l'OL, et appelé chez les Bleus ?

Dans : Equipe de France, OL.

Avec son potentiel offensif hors-norme, l’équipe de France a des arguments à faire valoir en vue de la Coupe du monde en Russie.

En revanche, à d’autres postes, c’est plus délicat, et notamment en ce qui concerne les latéraux. A droite, Djibril Sidibé règne en maitre et n’a quasiment aucune concurrence réelle. A gauche, c’était aussi le cas de Benjamin Mendy avant sa grave blessure, ce qui laisse un trou béant derrière lui. Lucas Digne a fait le boulot lors des derniers matchs, mais Layvin Kurzawa ne convainc pas, à Paris comme chez les Bleus. Une autre solution pourrait être tentée par Didier Deschamps, puisque Ferland Mendy a été présélectionné pour les deux prochains matchs des Bleus contre le Pays de Galles et l’Allemagne, début novembre.

Cela ne signifie pas forcément que le Lyonnais sera appelé, mais il s’agit tout de même d’une belle performance pour l’ancien havrais, qui est dans le viseur du sélectionneur national avec seulement cinq matchs de Ligue 1 au compteur. Mendy sera toutefois en concurrence avec Jordan Amavi, qui se montre à son avantage dernièrement avec Marseille. Néanmoins, cela prouve que l’OL a bien fait de miser sur un élément qui a su profiter de chaque minute de temps de jeu pour montrer son potentiel, et se présente comme un rude concurrent à Marçal pour une place de titulaire à Lyon.